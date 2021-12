Nyt tarkkana: Satakunnan erittäin liukkaat tiet ovat vaarallisia niin autoille kuin jalankulkijoillekin – Pohjoistuuli puhaltaa iltapäivästä alkaen merelle yli nelimetrisiä aaltoja

Ajokeli on sunnuntaina huono tienpintojen jäätymisen takia Satakunnassa ja maan etelä- ja keskiosissa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Autoilijoiden lisäksi myös jalankulkijoiden on syytä varoa, sillä jalkakäytävät ovat monin paikoin erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä.

Päivä on myös tuulinen, etenkin merialueilla. Satakunnan edustalla, Selkämeren eteläosassa onkin voimassa aallokkovaroitus. Merkitsevä aallonkorkeus on Ilmatieteen laitoksen mukaan yli neljä metriä, mikä voi aiheuttaa vaikeuksia ja vaaratilanteita meriliikenteelle.

Selkämeren eteläosaan on annettu myös tuulivaroitus. Pohjoistuuli puhaltaa iltapäivästä alkaen ilmatieteen laitoksen mukaan 19 metrin sekuntinopeudella.

Lämpötilat alkavat laskea tänään, ja suuressa osassa maata päästään pakkasen puolelle. Pakkasen on ennustettu kiristyvän entisestään jouluviikon alkaessa.