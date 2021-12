Sastamalan Keikyässä yritettiin sytyttää autiotalo palamaan

Sastamala

Sastamalan Keikyässä, Pehulantiellä oli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pieni tulipalo autiotalossa. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle puolenyön jälkeen.

”Talon sisällä oli pieni palo, joka saatiin sammumaan, ennen kuin se ehti levitä”, Pirkanmaan päivystävä palomestari Hanne Reiman kertoo.

Keskusta-alueella sijaitsevassa autiotalossa on kaikki ikkunat rikki ja osa seinistä on sortunut. Taloon ei tule sähköjä, ja se on täynnä roskaa ja tavaraa. Paloa epäillään tarkoituksella sytytetyksi.

Talo on tarkoitus purkaa.