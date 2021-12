Entinen naisten pääsarjapelaaja syyttää pesäpallon häirintäkohun keskiössä olevaa miesvalmentajaa Petri Kaijansinkkoa seksuaalisesta häirinnästä.

PESÄPALLON häirintätapaus paisuu. Nyt esiin on tullut toinen tapaus, jossa samaisen miesvalmentajan väitetään syyllistyneen seksuaaliseen ahdisteluun sekä valta-aseman väärinkäyttöön.

Urheilulehti kertoi viime viikolla, että entinen pesäpallon huippusarjan naispelaaja oli traumatisoitunut 17–18-vuotiaana jouduttuaan korkean profiilin pelinjohtaja-valmentajan ahdistelun uhriksi.

Ensimmäisen kerran tapauksesta oli kirjoittanut A-Lehtien kustantama Urheilulehti K1 numerossa 48/2016.

Tiistaina tapaus sai uuden käänteen, kun väärinkäytöksistä syytetty valmentaja Petri Kaijansinkko astui omalla nimellään julkisuuteen. Kaijansinkko, 54, esitti nykyisen seuransa Jyväskylän Kirittärien tiedotteessa julkisen anteeksipyynnön viitaten vuoden 2014 asioihin.

”Toimin silloin väärin. Syyllistyin epäasialliseen käytökseen ja varmasti myös seksuaaliseen häirintään tekstiviesteilläni. Hävettää ja kaduttaa. Pyydän sydämestäni anteeksi asianosaiselta, ja kaikilta, joita olen toiminnallani pitkän urani aikana loukannut”, Kaijansinkko sanoi seuran tiedotteessa.

Pian julkisen ulostulon jälkeen Ilta-Sanomiin otti yhteyttä entinen naisten pääsarjapelaaja, josta käytämme tässä yhteydessä nimeä ”Maiju”.

Hän väittää joutuneensa Kaijansinkon häirinnän uhriksi länsirannikkolaisseurassa vuosina 2008–2011. Kaijansinkko toimi Porin Pesäkarhuissa vuoteen 2011 saakka pelinjohto- ja valmennustehtävissä sekä urheilutoimenjohtajana.

”Haluan nyt tuoda omat kokemukseni esiin, jotta kaikille olisi selvää, ettei viime viikolla julkisuuteen noussut tapaus ollut yksittäinen tästä valmentajasta puhuttaessa”, Maiju perustelee.

”Haluan herätellä koko suomalaista urheiluväkeä keskustelemaan tästä vakavasta, useimmiten salatusta ongelmasta, joka koskee varmasti hyvin useita lajeja. Vanhojakaan tapauksia ei saa unohtaa.”

KAIKKI alkoi Maijun mukaan heti hänen 18-vuotissyntymäpäiviensä jälkeen. Tuolloin hän alkoi kertomansa mukaan saada Kaijansinkolta ”oudon intiimejä” tekstiviestejä, jotka eivät liittyneet pesäpalloon.

”Monissa viesteissään valmentaja saattoi kyllä viitata välillisesti pesäpalloasioihin, mutta minulle syntyi saman tien vaikutelma, että viestien todellinen tarkoitusperä oli aivan toinen. Syntyi vahvasti tunne, että hän halusi luoda minuun epätavallisen läheistä suhdetta”, Kaijansinkkoa yli 20 vuotta nuorempi Maiju sanoo.

”Jo alkuvaiheessa jotkut valmentajan lähettämistä viesteistä olivat hyvin seksuaalissävytteisiä. Mitään konkreettista ehdotusta en saanut, mutta nämä viestit olivat sen verran paljastavia ja vihjailevia, että hänen ajatuksensa aiheesta tulivat selville.”

PESÄPALLOSSA monilla tavoin meritoitunutta Kaijansinkkoa ei ole missään vaiheessa syytetty rikoksesta, eikä häntä vastaan ole tehty rikosilmoitusta.

”Tässä tullaan kuitenkin siihen, että jo sanallinen ahdistelu ja muunlainen painostus voivat tuntua kenestä tahansa ahdistavalta ja raskaalta. Urheilussa valmentaja on usein niin suuri auktoriteetti, että harva uskaltaa tai viitsii puhua valmentajan ”pelkästä” sanallisesta ahdistelusta eteenpäin. Urheilussa on sellainen ilmapiiri, ettei ikävistä asioista ole ikään kuin lupa puhua julkisesti”, Maiju näkee.

”En minäkään uskaltanut. Tähtäsin pesäpallossa mahdollisimman pitkälle enkä halunnut suututtaa valmentajaa, joka vastasi pelaajasopimuksistakin. Olin niin nuori, että yritin ainoastaan suhtautua mahdollisimman neutraalisti valmentajan viesteihin, ja niin tein myös keskinäisissä kanssakäymisissämme joukkueen sisällä.”

LAHJAKKAAKSI pelaajaksi kehutun Maijun mukaan ”erityisen rankoilta tuntuivat valmentajan valta-aseman väärinkäytökset”. Maijun mukaan Kaijansinkon toimintatavat eskaloituivat vuonna 2011, jolloin mies nimettiin pelinjohtajaksi.

”Valmentaja oli oma-aloitteisesti auttanut minua vaikeilla hetkillä, myös joissakin siviilielämääni liittyvissä asioissa, ja siksi toisinaan tapasimme myös pesäpallokenttien ulkopuolella. Uskon, että tätä kautta hän tunsi oikeutusta intiimien viestien lähettelyyn ja myöhemmin pompottelemiseeni joukkueessa”, Maiju kertoo.

”Arvostan valmentajalta saamaani apua, mutta se ei tee hyväksyttäväksi hänen tekojaan.”

Kaijansinkko oli muun muassa lainannut autoaan Maijulle ja toisinaan kuskaillut tätä niin treeneihin kuin peleihin.

”Kun valmentaja ei kuitenkaan saanut minulta haluamaansa vastakaikua, hän vaikutti suuttuvan.”

Vuonna 2014 Lukon pelinjohtajana toiminut Petri Kaijansinkko Lukon ja Pesäkarhujen välisessä ensimmäisessä puolivälieräottelussa.

KAUDELLA 2011 Maiju oli yhä osa joukkuetta mutta asui opiskeluidensa vuoksi toisaalla eikä ollut läheskään kaikissa harjoituksissa paikalla.

”Kun valmentaja ei enää nähnyt minua yhtä usein, hänen vallankäyttönsä minua kohtaan muuttui tosi paineistavaksi ja kyykyttäväksi. Myös minua syyllistävät tekstiviestit olivat säännöllisiä”, Maiju ruotii.

”Ahdistusta lisäsi se, että osa joukkuetovereista mollasi minua hänen lellikikseen. Ikäviä olivat myös pesäpallon sisäpiirihuhut, joiden mukaan minulla olisi ollut seurustelusuhde hänen kanssaan. Mitään perää niissä ei tieteenkään ollut.”

MYÖHEMMIN samana vuonna Maiju kertoo joutuneensa sairaalahoitoon masennuksen vuoksi.

”Minulla oli ollut vaikeaa ihmissuhteissani, mikä oli merkittävä syy sairastumiseeni. Osaltaan siihen vaikutti kuitenkin myös valmentajan käytös”, hän sanoo.

”Sen kaiken paineistavan ilmapiirin alla aloin tuntea syyllisyyttä. Kun kerroin sairastuneeni tuolla tavoin, minun annettiin ymmärtää olevani paska ihminen. Kuvittelin itsessäni olevan jotain vikaa”, kun sairaalasta treeneihin palattuani joukkuetoverini eivät puhuneet minulle aluksi mitään.

Kaijansinkon ja Maijun tiet erosivat 2011. Maiju kertoo toipuneensa tapahtumista sittemmin.

”Jouduin kyllä käymään aikani kovaa kamppailua itseni kanssa.

Viime sunnuntaina Kaijansinkko oli Maijun mukaan ottanut sosiaalisessa mediassa yllättäen häneen yhteyttä ja jättänyt soittopyynnön.

Tämä tapahtui samana iltana, kun Urheilulehden esiin nostamaa häirintäaihetta käsiteltiin Aleksi Valavuoren vetämässä keskusteluohjelmassa. Maiju ei ollut vastannut soittopyyntöön.

”Olen vihainen, koska pelkään, etteivät kaikki seurat ja lajiliitot osaa puuttua valmentajien väärinkäytöksiin jatkossakaan. Vihainen olen siitäkin, että Urheilulehdessä esiin tulleen ”Tuulan” oli kokemustensa vuoksi luovuttava rakkaasta lajistaan”, Maiju alleviivaa.

”Olemme saaneet toisiltamme tärkeää vertaistukea. Haluaisimme kaikkien urheiluvalmentajien viimein ymmärtävän, millaisia seuraamuksia heidän vääränlaiset sanomisensa ja tekonsa voivat nuorissa urheilijoissa aiheuttaa. Traumat voivat olla tosi syviä ja pitkäkestoisia.”

Satakunnan Kansa julkaisee poikkeuksellisesti haastattelun ilman haastateltavan oikeaa nimeä asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Kaijansinkko ei kumoa uusia häirintäväitteitä

Jyväskylän Kirittärien seurajohtaja Petri Kaijansinkko ei kumoa ”Maijun” tarinaa.

Kaijansinkko viittaa tiistaiseen ulostuloonsa, jossa hän pyysi anteeksi kaikilta, joita on toiminnallaan pitkän uransa aikana loukannut.

”Olin siinä uskossa, että tiedotteeni mukainen anteeksipyyntö olisi jo riittänyt, koska se tosiaan oli tarkoitettu kaikille niille, joita olen toiminnallani loukannut. Toimin taannoin väärin, se kaduttaa ja hävettää”, Kaijansinkko painottaa.

”Mutta kuten jo tiedotteessakin kerroin, olen ottanut tapahtumista opikseni, ja lupaan olla jatkossa parempi ihminen. Tuntuukin jo kohtuuttomalta, että vanhojen juttujen käsittelyä jatketaan yhä julkisuudessa. Tämä on todella raskasta”, Kirittärissä noin seitsemän viime vuotta työskennellyt menestysvalmentaja jatkaa.

Kaijansinkko ei lähde kumoamaan Maijun väitteitä.

”Tässä yhteydessä haluan julkisesti sanoa lähinnä sen, että pyydän vielä erikseen tämän toisen tapauksen asianosaiselta mitä nöyrimmin anteeksi. Jos hän kokee asiat tuolla tavoin, niin olen todella pahoillani”, Kaijansinkko korostaa.

”Itse pyrin taannoin vain auttamaan tätä pelaajaa kaikin mahdollisin tavoin, se oli vilpitön tarkoitusperäni”, ei mikään muu.

KIRITTÄRIEN puheenjohtaja, europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) tuomitsi seuran tiistaisessa tiedotteessa seksuaalisen häirinnän kaikilta osin, mutta antoi täyden tukensa Kaijansinkon toiminnalle jyväskyläläisseurassa.

”Jos menneisyydessä on jäänyt asioita selvittämättä, ne on syytä selvittää. On hyvä, että seksuaalinen häirintä on noussut keskusteluun ja siihen puututaan”, Virkkunen kommentoi uutta tapausta keskiviikkona viestissään.

”Mutta sitten kun asiat on selvitetty, ihmisillä on jossakin vaiheessa oikeus tehdä tilit selviksi menneisyyden kanssa ja jatkaa elämäänsä. Joskus ihmiset tekevät rankkojakin virheitä, mutta voivat oppia niistä.”

Virkkusen mielestä ”näiden asioiden julkinen käsittely on raskasta kaikille asianosaisille”.

”Kaijansinkko on ollut meillä hyvä työntekijä ja pidetty valmentaja. Tämän pohjalta toimimme.