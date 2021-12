Alueella on myös työn aiheuttama vedenjakelun katkos noin 40 taloudella.

Rauma

Rauman kaupungin pohjoisosissa Kappelinluhdan, Syvärauman, Merirauman, ja Tuomoniemen asuinalueilla saattaa esiintyä tänään torstaina vesijohtoveden värihaittoja.

Rauman Veden tiedotteen mukaan värjääntyminen johtuu verkoston virtaussuuntien vaihtelusta. Syynä on päävesijohdon venttiiliasennus Kappelinluhdanvaheella. Asennustyön vuoksi alueelle johdettavan veden virtausreitit vaihtuvat poikkeuksellisesti ja irrottavat putkiston sakkaantumia.

Värjääntynyt vesi on käyttökelpoista, ja kiinteistönomistajat saavat talojohtonsa puhtaaksi juoksuttamalla vettä hanasta niin kauan, että vesi on kirkasta. Kun asennus on valmis, Rauman Vesi huuhtelee runkolinjoja.

Alueella on myös työn aiheuttama katkos vedenjakelussa noin 40 taloudella Kappelinluhdanvaheella, Tuomistonkadulla, Kappelinluhdankadulla ja Melavaheella.

Rauman Vedestä kerrotaan, että inhimillisen erehdyksen vuoksi ennakkotiedote katkoksesta ei ole tavoittanut kaikkia talouksia. Vesikatko on alkanut aamulla kello 8 ja sen arvioidaan kestävän noin 6 tuntia.

Kappelinluhdankadun ja Tuomistonkadun risteykseen on tuotu vesisäiliö, josta asukkaat voivat hakea vettä omilla astioilla.

Runkolinjan venttiilin vaihtotyö on valmisteleva vaihe tammikuussa alkavalle vesijohtoverkoston saneeraukselle. Päävesijohto uusitaan talven aikana Kappelinsalmentien ja Kappelinluhdanvaheen välillä.

Uutista päivitetty kello 10.31: Lisätty muun muassa tieto vedenjakelun katkoksesta.