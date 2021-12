SOS-lapsikylätoiminta Mukana aikuistumiseen asti

SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.

Suomalaisen SOS-Lapsikylän ensisijainen tavoite on, että lapsi saisi kasvaa omien vanhempiensa luona.

Tavoitteena on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia.

Yhdeksän varsinaista lapsikylää Suomessa

Toimintaa myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

SOS-Lapsikylä muun muassa valmentaa tukiperheitä, tukee vähävaraisten perheitten lasten harrastustoimintaa, järjestää usealla paikkakunnalla Mummon ja Vaarin tupia, tarjoaa Apuu -chatin 7-15-vuotiaille lapsille ja tarjoaa tukea sijaishuollossa kasvaneille aikuistuville nuorille

Nuorten itsenäistymisen tukemisen yksi muoto H’uraa – työelämävalmennus. Starttikaveri-työ on osa tätä.