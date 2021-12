Yrittäjä muuttaa Isosta Karhusta Sokokseen maaliskuussa, yrityksen toinen piste jatkaa Mikkolassa.

Pori

Satakunnan Osuuskaupan omistaman, Kiinteistö Oy Porin Sokoksen palvelutarjonta lisääntyy, kun Suutari Rintalan Isokarhun toimipiste avaa liikepaikassa maaliskuussa 2022.

Liikepaikka on pitkällä historiallaan vahva osa keskustaa ja alueen vilkkaimpia keskittymiä ja sen liikkeet muodostavat laajan palvelukokonaisuuden Porin keskustaan.

”Olemme innoissamme, että voimme osaltamme olla edistämässä keskustan elinvoimaisuutta. Me Satakunnan Osuuskaupassa haluamme osaltamme kantaa vastuuta siitä, että palvelut ovat saatavilla myös keskustassa. Haluamme kaikin tavoin olla arvojemme mukaisesti hyvä satakuntalainen”, kertoo Sokos-johtaja Erja Skinnarla.

Suutari Rintalan palveluihin kuuluvat avainten teettäminen, kaikki suutaripalvelut ja kaiverrukset yli 20 vuoden kokemuksella.

”Meillä on kaksi toimipistettä Porissa, joista toinen on Mikkolan Prisman yhteydessä. Kun uusi toimipiste keskustassa tuli ajankohtaiseksi, oli luontevaa aloittaa keskustelu Satakunnan Osuuskaupan kanssa. Palvelumme tukevat toisiaan hyvin ja yhteistyö on sujunut hienosti.”, kertoo suutari Mika Rintala.