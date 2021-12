Adressilla ja muistutuksilla ei muutosta kaavoituksen päälinjaukseen.

Rauma

Vuosia valmisteltu Rauman Seminaarinmäen asemakaavamuutos ja uuden käyttötarkoituksen osoittaminen osalle vanhoista rakennuksista on etenemässä lopulliseen päätöksentekoon.

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi kaavamuutosta, joka sallisi rakennusten yleisen käytön lisäksi asumisen ja uuden asuin-liikekerrostalon rakentamisen Satamakadun varteen. Asemakaavalla Seminaarinmäelle muodostetaan erilliset tontit.

Kaavasuunnitelmaa ja erityisesti asuntoja Seminaarinmäelle ovat vastustaneet Turun yliopiston opiskelijajärjestö ja Raumalla toimivat opetusalan yhteisöt. Kaavamuutosta vastustettiin 2 088 allekirjoituksen Kampusrauha -adressilla sekä kahdella muulla muistutuksella.

Muistutusten päävaatimuksena on rakennusten säilyttäminen yliopistokäytössä ja koulutuksen kehitysmahdollisuuden turvaaminen. Vaihtoehtoina esitettiin käyttöä kulttuuri- ja kokoontumistiloina.

Turun yliopisto ei ottanut kantaa kaavamuutokseen, eikä antanut erikseen lausuntoaan.

Asemakaavamuutos noudattaa Rauman kaupungin ja maanomistajan, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) sopimusta ja sen päälinjoja. Tavoitteena on saada uutta käyttöä vuosia tyhjillään olleille seminaarin rakennuksille.

Rauman kaupungilla ja SYK:llä on esisopimus kiinteistökaupasta, jonka nojalla kaupunki ostaa seminaarin hallintorakennuksen eli johtajan asuinrakennuksen, verstasrakennus Artikan ja pajarakennuksen.

Seminaarinmäki ja sen rakennukset on luokiteltu rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Asemakaavamuutoksessa kaikki rakennukset on merkitty säilytettäväksi ja suojeltavaksi. Vanhimmissa rakennuksissa tiukka suojelu ulottuu myös sisätilojen yksityiskohtiin.

Hallintorakennuksen, Artikan ja pajarakennuksen tontille on asemakaavassa merkitty asuntojen enimmäismääräksi 16.

Satamakadun varteen, Seminaarinkadun kulmauksen tuntumaan asemakaavassa on osoitettu asuin-liikekerrostalon tontti, jonka enimmäisrakennusoikeus on 2 000 kerrosneliömetriä. Talo on osin nelikerroksinen ja osittain viisikerroksinen.

Tontilla oleva ruokalarakennus Kulinarium puretaan uuden rakennuksen tieltä. Rakennus on ollut viime vuodet vailla käyttöä.