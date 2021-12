Tuore valvontakameran kuva Porissa kadonneesta Mika Mattilasta Heidi’s Bier Barin ovella – tältä hän näytti katoamisyönä

Kadonneet Mika Mattila ja Vilho Salén

Kaksi miestä katosi lyhyen ajan sisällä Satakunnassa.

Kankaanpääläisestä 42-vuotiaasta Mika Mattilasta tehtiin viimeiset havainnot 5. joulukuuta. Viimeisin havainto hänestä on kello 4 Cotton Grillin läheisyydessä.

Kadonneella oli yllään tumma vetoketjullinen villatakki ja maastokuviolliset vaaleat housut.

Mattila on 188 cm pitkä ja vartaloltaan roteva tai tanakka. Mika Mattila on kalju. Katoamishetkellä Mattilalla on ollut yllään tumma villapaita ja camo -kuvioiset housut.

Vain päivää myöhemmin, itsenäisyyspäivänä kadonneeksi ilmoitettiin porilainen 66-vuotias Vilho Salén.

Poliisi epäilee hänen poistuneen kotoaan Porin keskustasta perjantaina 3. joulukuuta eikä hänen olinpaikastaan ole tämän jälkeen tietoa.

Salénin oletetaan lähteneen liikkeelle Ford Fusion -merkkisellä henkilöautollaan. Auto on väriltään harmaa ja sen rekisteritunnus on OYR-237.

Kadonneisiin miehiin liittyvät havainnot tulee ilmoittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai hätänumeroon 112.