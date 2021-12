Kerttu Horilan Maire-veistos on palannut Samkin kampukselle.

Pori

Kerttu Horilan Maire-veistos on palannut Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kampukselle, kertoo Porin taidemuseo tiedotteessa.

Maire seurailee kampuksen elämää Matkakeskuksen läheisyydessä sijaitsevassa Atrium-aulatilassa, joka on avoinna yleisölle Samkin aukioloaikojen puitteissa.

Ennen siirtoa veistos on puhdistettu ja sitä on korjausmaalattu Porin taidemuseon tiloissa. Lisäksi penkkiä on kunnostettu.

Keväällä Maire siirtyy takaisin Eetunaukiolle.