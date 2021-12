Coca Colan joulurekka pysähtyi ensimmäistä kertaa Porissa – Katso kuvat

Tori täyttyi innokkaista punaisena hohtavan rekan ihailijoista.

Pori

Tori täyttyi lauantaina Porissa limujätti Coca Colan legendaarista joulurekkaa ihastelemaan saapuneista ihmisistä. Punaisena hohtava 19 metriä pitkä katseenvangitsija näkyi väkijoukon ylikin kauas.

Pori ei ole aiemmin ollut rekan pysähdyspaikkana, vaikka kaupunki pari vuotta sitten olikin ehdolla yhdeksi kiertuepaikkakunnaksi. Tänä vuonna rekka vierailee Suomessa Porin lisäksi seitsemässä muussa paikassa.

Porin jälkeen rekka suuntaa Nokialle. Ennen joulua se pysähtyy lisäksi Heinolassa, Mikkelissä, Lappeenrannassa ja Keravalla.

Rekka on tullut tunnetuksi 90-luvulta lähtien esitetyistä televisiomainoksista. Suomea kiertävä ajoneuvo on harvinainen Kenworth VW900A -jenkkirekka, joka on vuosimalliltaan 1978.