Koronapassia voidaan nyt kysyä aiempaa useammassa paikassa, esimerkiksi harrastustiloissa. Tilan ylläpitäjä päättää, haluaako ottaa sen käyttöön vai noudattaa rajoituksia.

Koronapassia voidaan nyt vaatia esimerkiksi uimahallissa, museossa tai urheiluhallissa. Kuvassa jono Porin nuorisotalon pop up -rokotuspisteelle.

Keräsimme jälleen oleelliset tiedot koronaviruksesta Satakunnassa kuluneella viikolla (3.12.–10.12). Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui perjantaina käymään läpi tilannetta.

Mikä on maakunnan koronatilanne nyt?

Satakunta on edelleen leviämisalue ja täyttää kuusi seitsemästä leviämisvaiheen kriteeristä. Viime viikkoon nähden uutta on se, että nyt myös jätevesiseurannassa on havaittu kasvua virusmäärissä.

Satakunnan tartuntatilanne on naapurimaakuntia ja koko Suomen keskiarvoa parempi. Se ylittää silti leviämisvaiheen rajan, sillä kahden viime viikon aikana maakunnassa on todettu yli 100 tartuntaa per 100 000 asukasta.

Satakunnassa ei toistaiseksi ole todettu yhtään omikron-muunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa.

Paljonko tartuntoja on ja missä kunnissa tilanne on huonoin?

Viime viikolla todettiin 152 tartuntaa. Satakunnassa epidemia on aktiivinen lähes kaikissa kunnissa. Ilmaantuvuus on kaikkein suurinta (ilmaantuvuusluku peräti yli 500) Harjavallassa ja Jämijärvellä. Ilmaantuvuus on hyvin korkea myös Pomarkussa ja Huittisissa.

Yli 200 ilmaantuvuuslukuun yltävät Säkylä, Kokemäki, Kankaanpää, Nakkila ja Karvia. Raumalla ilmaantuvuus on noin 141 ja Porissa 115. Myös Eurassa ilmaantuvuus on nousussa, ja siellä ongelma näyttää keskittyvän Hinnerjoen kylään.

Millainen on sairaaloiden tilanne?

Satasairaalassa koronatilanne on rauhallinen. Osastohoidossa on ollut neljä koronapotilasta, joista kaksi on perjantaina kotiutunut. Tehohoidossa ei ole nyt yhtään koronapotilasta, mutta viikon aikana teholla on hoidettu kolmea potilasta.

Muualla Suomessa tehohoidon kuormitus on paikoin niin korkea, että Satakunnassakin valmistaudutaan vastaanottamaan tehohoitopotilaita muilta alueilta.

Onko koronaan kuollut lisää ihmisiä Satakunnassa?

Kuluneen viikon aikana koronaan on kuollut yksi henkilö. Tällä hetkellä koronakuolemia on Satakunnassa koko epidemian aikana ollut 49.

Mikä on rokotusten tilanne?

Satakunnassa rokotuskattavuus on edelleen keskiarvoa huonompi, vaikka erot ovat pieniä. Rokotuskattavuudessa on pahimpia puutteita 20–40-vuotiaiden ja 12–15-vuotiaiden kohdalla.

Osassa kunnista on ollut ongelmia digitaalisen ajanvarausjärjestelmän toteuttamisessa ja puhelinpalvelut ovat välillä pahoin ruuhkautuneet. Ongelmia on kunnissa pyritty korjaamaan.

Jotta myös työikäisen väestön rokotukset etenisivät, pyritään Satakunnassa aloittamaan yhteistyö yksityinen työterveyshuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että työterveyden toimipisteistä saisi kaikkia koronarokotusannoksia, sekä tarvittaessa myös influenssarokotuksen.

Milloin kolmannen rokotuksen saa?

Kolmansia rokotuksia voidaan nyt jo antaa kaikille 18 vuotta täyttäneille, jos toisesta rokotuksesta on kulunut yli 5–6 kuukautta. Tärkeintä on, että yli 60-vuotiaat ja riskiryhmään kuuluvat saavat kolmannen rokotteensa, samoin kuin hauraita potilaita hoitava sote-henkilöstö.

Nuorempien rokottaminen ei saa hidastaa edellä mainittujen ryhmien kolmansia rokotuksia, joten moni kunta joutuu nyt keskittymään niihin.

Muun muassa Porin perusturva ilmoitti tällä viikolla, että se ottaa kolmansissa rokotuksissa käyttöön tekstiviesti-ilmoitukset. Kun oma rokotusvuoro on, siitä tulee tekstiviesti puhelimeen.

Ovatko kokoontumisrajoitukset muuttuneet?

Kyllä. Aluehallintovirasto on kieltänyt yli 20 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisen Satakunnassa joulukuun loppuun asti. Aiemmin raja oli 50 henkilöä.

Henkilömäärärajoitusta ei tarvitse noudattaa, jos tapahtumassa tarkastetaan yli 16-vuotiaalta yleisöltä koronapassit.

Satakunnan ATTR suosittelee, että yksityistilaisuuksissa toimitaan samojen rajoitusten mukaan kuin yleisötilaisuuksissa. Yksityisissä tilaisuuksissa koronapassin käyttö on mahdollista vain vapaaehtoisuuteen perustuen.

Missä kaikkialla pitää näyttää koronapassia?

Avin uusi määräys mahdollistaa koronapassin käyttämisen myös monissa julkisissa tiloissa, kuten museoissa, uimahalleissa, tanssipaikoissa, kuntosaleilla ja muissa sisäharrastustiloissa.

Tilan ylläpitäjä päättää, ottaako käyttöön koronapassin vai järjestääkö toiminnan nykyisten rajoitusten puitteissa. Esimerkiksi Porin, Rauman ja Kankaanpään kaupungit ovat perjantaina tiedottaneet, millaisia käytäntöjä niillä on omien tilojensa suhteen.

Onko harrastamista rajoitettu? Pitääkö lastenkin näyttää koronapassia?

ATTR on täsmentänyt harrastuksiin liittyvää suositusta. Harrastajamäärää ei rajoiteta ja toiminta voi jatkua.

Harrastustiloja koskee kuitenkin nyt avin määräys siitä, että osallistujien välillä pitää ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Tästä pitää myös tehdä kirjallinen suunnitelma, joka on oltava tilojen käyttäjien nähtävillä. Myös koronapassin mahdollinen käyttö tulee kirjata suunnitelmaan.

Tartuntariskiä voi alentaa muun muassa maskin vaatimisella, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin. Harrastustoimintaa järjestävät voivat harkita yhtenä keinona myös esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa.

Vaihtoehtoisesti käyttöön voidaan ottaa koronapassi, jota voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä tai sitä vanhemmilta.

Missä on ollut korona-altistumisia?

SK uutisoi aiemmin tällä viikolla, että maakunnan kunnilla on erilaisia linjoja siinä, miten tarkasti korona-altistuksista tiedotetaan, joten kattavaa listaa ei ole mahdollista tehdä.

Kuluneen viikon aikana on kuitenkin tiedotettu altistumisista ainakin seuraavissa paikoissa:

Raumalla Karin kampuksen rakennustyömaalla epäillään työntekijöiden altistumista koronavirukselle. Syynä on kolmen työntekijän koronatartunnat, joista saatiin tietää tämän viikon alussa.

Rauman Touhulan päiväkodin Touhuketut- ja Temppukarhut-ryhmissä on Rauman terveyspalvelujen tiedotteen mukaan mahdollisia altistumisia koronavirustartunnalle 29.11.–3.12. välisenä aikana.

Lisäksi Raumalla on ollut koulualtistuksia Raumanmeren peruskoulun 7A ja 8A-luokilla, Kaaron koulun 5A-luokalla ja Hj. Nortamon peruskoulun 9F-luokalla

Tartunnan saaneita on lisäksi osallistunut toimintaan Kuovin nuorisotalolla 3. ja 4.12. kello 16–22, McDonald’sissa perjantaina noin kello 23, Pallo-Iirojen -07 -joukkueessa ja SalBan C2 Sininen -joukkueessa itsenäisyyspäivänä.

Porissa altistua on voinut Taatan tuvan joulumyyjäisissä Noormarkussa sunnuntaina 28.11 kello 13–15 sekä Porin teatterissa Koiramäen Suomen Historia -esityksessä parvella torstaina 2.12. kello 11–13.

Lisäksi altistuminen on ollut mahdollista Porissa Väinölän päiväkodin Touhulassa 3.–4.12., sekä Lounatuulen päiväkodin Ulpukat-ryhmässä tiistaina 7.12..

Pohjois-Satakunnassa on tiedotettu altistumispaikoista seuraavaa: Sunnuntai 5.12. K-Citymarket Kankaanpää klo 16.15–16.45. Perjantai 3.12. K-Citymarket Kankaanpää klo 15–17, Pomarkun kirkonkylän koulu pienryhmä 1- ja 2-lk klo 8.30–12.30, Pomarkun kirkonkylän koulu 6-lk klo 8.30–12.30 ja Punainen Tupa, Kankaanpää klo 19–21.

