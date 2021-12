Konttakääpä ja vielä nimetön loissieni ovat rannikon asukkeja.

Konttakääpä viihtyy tyrnin rungolla ja alaoksilla. Porista saatu lajihavainto on ensimmäinen Suomen manneralueella.

Pori, Rauma

Uhanalaisten ja kokonaan kadonneiden lajien vastapainona luonnosta löytyy uusiakin lajeja. Länsirannikolta esimerkkinä Raumalta ja Porista on tavattu aiemmin tuntemattomia kääpä- ja loissienikasvustoja.

Sienikasvustot ovat Metsähallituksen luontokartoittaja Hannu Lehtosen löydöksiä. Hän on erikoistunut kääpä- ja orvakkalajeihin, jotka kasvavat usein puun rungossa tai lahottajana.

Lehtosen tuore löytö Raumalta on loissieni Nodulisporium cecidiogenesin esiintymä. Sillä ei ole vielä suomenkielistä nimeä.

Loissieni Nodulisporium cecidiogenesin kasvualustana on toinen sieni, kellarikesikkä.

Laji on mykoparasiitti, joka elää tavanomaista loisen elämää, eli on nirso asuinpaikan suhteen: se kelpuuttaa isäntälajikseen vain kellarikesikän (Coniophora puteana). Vielä ei tiedetä, kuinka yleinen laji on Suomessa, Lehtonen kertoo tiedotteessaan.

Hannu Lehtonen on löytänyt lajin ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 2017. Lajista on tähän mennessä tehty vain kolme havaintoa.

Porin Mäntykallosta hän löysi vuonna 2016 konttakäävän (Phellinus contiguus). Sieni viihtyy tyrnin rungolla ja alaoksilla, nimensä mukaisesti ”konttauskorkeudella”, Lehtonen toteaa.

Lajihavainto Porissa oli ensikertainen Suomen manneralueella. Tätä ennen laji on tavattu Ahvenanmaalla vuonna 1986.

Hannu Lehtonen kertoo konttakäävästä saadun sittemmin enemmänkin havaintoja länsirannikolta, muun muassa Pyhärannan Rihtniemestä, Eurajoelta Luvialta, Porin Reposaaresta ja Merikarvialta.