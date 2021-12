Vuoden keliakiatutkijaksi valitun Juha Taavelan mukaan keliaakikkojen ja gluteeniherkkien määrä kasvaa jatkuvasti. Keliakiaan etsitään jo lääkettä, gluteeniherkkyydessä tutkitaan vasta, onko kyseessä edes sairaus.

Juha Taavelaa alkoi kiinnostaa keliakia lääketieteen perusopintoihin kuuluvassa tutkimusjaksossa. Hän ei siis itse sairasta keliakiaa ja siksi myös perinteinen joulutorttu kuuluu joulupöytään. ”Olen maistanut myös gluteenittomia torttuja. Ihan hyviä ne ovat, vaikka eivät näin lehteviä kuin tavalliset tortut. Siinä on elintarviketeollisuudella vielä kehitettävää”, pohtii Taavela.

Tunnetun joululaulun mukaan jouluna ruokapöytä on kystä kyllä eli ruokaa on yllin kyllin. Tilanteessa on oma vaaransa. Vaikka lähes kaikki jouluruoat ja -leivonnaiset onnistuvat myös gluteenittomina, voi ruokapöytään voi eksyä keliaakikoille tuskallisia ruoka-aineita.

”Aina on olemassa pieni piilogluteenin riski”, toteaa keliakiatutkija Juha Taavela.