Satakunta | Kankaanpään terrorismiepäily

Onko poliisin tiedotustilaisuudessa välähtänyt verikoiralogo Kankaanpään epäillyn terroristiryhmän tunnus? – kilpilogon muoto muistuttaa pelottavasta Atomwaffen Divisionista, jonka kannattajat ovat syyllistyneet viiteen henkirikokseen

Kankaanpään terrorismitutkinnasta on luvassa lisätietoja tänään. Poliisin on tuotava yhden epäillyn syyllisyyden tueksi lisänäyttöä käräjäoikeuteen tai epäilty on vapautettava.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen perjantaina 3. joulukuuta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa vilahti kankaalle heijastetussa esityksessä myös joitakin kuvia liittyen Suomen ensimmäiseen äärioikeistoon linkittyvään terrorismitutkintaan. Huomiota herätti ymmärrettävästi eniten naamioitu henkilö, jonka kädessä näyttäisi olevan ampuma-ase ja valtava veitsi.