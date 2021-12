Poliisi koosti ohjeen siitä, mille taholle erilaisista susihavainnoista kannattaa ilmoittaa.

Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, poliisi alkaa saada lumipeitteen myötä taas ilmoituksia ihmisasutuksen lähellä liikkuvista susista. Itä-Suomen poliisi koosti tilanteen varalle tietopaketin siitä, mitä esimerkiksi suden pihavierailulla tarkoitetaan, ja mille taholle erilaisista susihavainnoista kannattaa ilmoittaa.

Suden pihavierailulla viitataan tilanteeseen, jossa susi tai suden jäljet havaitaan hoidetun piha-alueen ulkopuolella tai tiellä, mutta kuitenkin alle 100 metrin etäisyydellä asuin- tai tuotantorakennuksesta.

Hoidetulla piha-alueella tarkoitetaan asuin- tai tuotantorakennusten muodostamaa hoidettua aluetta. Esimerkiksi asuinrakennus, navetta ja erilliset pihavarastot muodostavat hoidetun piha-alueen.

”Runsas lumimäärä voi vaikeuttaa myöhemmin talvella susien liikkumista ja ruoan etsintää, jolloin ne liikkuvat lähemmäs ihmisasutuksia etsimään ravintoa. Siksi on tärkeää avata pihavierailun ja hoidetun piha-alueen käsitteitä, jotta osaat toimia oikein erilaisissa kohtaamisissa susien kanssa”, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Jos suden jäljet havaitaan esimerkiksi noin 150 metrin päästä asuinrakennuksesta, kyse ei ole pihavierailusta. Havainto kannattaa siitä huolimatta ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle, joka käy tarvittaessa tarkastamassa sen.

Kaikkiin susien pihavierailuihin välttämättä liity akuutin hengen ja terveyden tai omaisuuden vaaraa. Kaikilla susireviirialueilla sudet saattavat yksittäisiä kertoja kulkea lähellä ihmisasutusta.

Pääsääntönä on, että huolta tai mahdollista uhkaa aiheuttavasta sudesta ilmoitetaan riistanhoitoyhdistyksen petoyhteyshenkilölle.

Petoyhdyshenkilölle kannattaa tehdä ilmoitus, jos havaitsee suden jäljet hoidetulla piha-alueella tai alle 100 metrin päästä asuin- tai tuotantorakennusta, ja se poistuu paikalta heti ihmisen havaittuaan.

Havaitset suden hoidetulla piha-alueella tai alle 100 metrin päässä asuin- tai tuotantorakennuksesta, mutta se poistuu heti paikalta ihmisen havaittuaan.

Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Jos susi on hoidetulla piha-alueella eikä poistu ihmisen havaittuaan, tai se jää kiertelemään lähiympäristöön, kannattaa soittaa Hätäkeskukseen, numeroon 112.

Hätäkeskukseen on syytä soittaa myös, jos susi yrittää lähestyä ihmistä, ei väistä, tai käyttäytyy muulla tavoin ihmistä kohtaan pelottomasti.

112 on oikea numero myös silloin, jos susi käy tai yrittää käydä ihmisen tai kotieläimen kimppuun, susi on loukkaantunut tai sairas, susi on osallisena liikenneonnettomuudessa tai se on aiheuttanut merkittävän koti- tai tuotantoeläinvahingon.

Jos susi on tappanut metsästyskoiran tai laitumella olleen lampaan tai naudan, asiasta tulee ilmoittaa maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maaseutuelinkeinoviranomaisten yhteystiedot kannattaa etsiä kotikuntansa verkkosivuilta.

Poliisin julkaisemat ohjeet eivät koske pelkästään susia, vaan kaikkia muitakin suurpetoja, kuten karhuja, ilveksiä ja ahmoja.