Pientehokokeilla ketjureaktiolla tuotettua sähköä ei vielä ajeta valtakunnan verkkoon.

Eurajoki

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on yhdessä laitostoimittaja AREVA-Siemenskonsortion kanssa todennut, että OL3 EPR -projekti on edennyt aikaisempaa ilmoitettua nopeammin. Tämän perusteella TVO on jättänyt Säteilyturvakeskukselle (STUK) hakemuksen kriittisyys- ja pientehokoeluvasta keskiviikkona 8. joulukuuta, TVO kertoo tiedotteessaan.

Laitosyksikön kriittiseksi tekeminen tarkoittaa ketjureaktion aloittamista eli reaktorin käynnistämistä. Ketjureaktion eli atomiytimien halkeamisen seurauksena reaktorissa tuotetaan lämpöä. Sillä tuotettua vesihöyryä hyödynnetään turbiinin pyörittämiseen.

Turbiinin liike-energia muutetaan generaattorilla sähköenergiaksi. Pientehokokeiden aikana laitosyksikköä ei kuitenkaan vielä tahdisteta valtakunnan sähköverkkoon.

STUKin myönnettyä kriittisyys- ja pientehokoeluvan OL3 EPR -laitosyksikölle TVO tiedottaa sen mahdolliset vaikutukset sähköntuotannon aloittamisen aikatauluun. OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio rakentaa laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen sopimuksella.

Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimuksen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.