Main ContentPlaceholder

Satakunta | Hyväntekeväisyys

Joulupuukeräys ei sytyttänyt tänä vuonna lahjoittajia entiseen tapaan – auttamisen halu elää silti voimakkaana

Joulupuukeräys onnistui tänä vuonna vähän heikommin kuin aiempina vuosina. Pakettien pienentynyt määrä on poikkeus keräyksen historiassa. Se on poikkeus myös siksi, että korona-aika on saanut ihmiset maailmanlaajuisesti auttamaan enemmän kuin ennen.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Lahjat tuotiin keräyspisteisiin paketoimattomina. Perusturvan haltuun jää joka vuosi jonkin verran lahjatavaraa, jota voi käyttää seuraavana vuonna. Nyt toiveissa on, että varastoa olisi jäänyt viime vuodelta tälle vuodelle lasten iloksi.

”Joka ainoa paketti tekee silti meidät onnelliseksi ja on kullanarvoinen”, Porin nuorkauppakamaria edustava, Joulupuukeräyksessä mukana puuhaava Eveliina Laaksonen sanoo. Joulupuukeräys Porin alueella on tältä erää ohi. Paketteja vähävaraisille lapsille tuli kouratuntumalta vähemmän kuin muina vuosina.