Kaupunginvaltuuston myöntämälle puolen miljoonan euron erillisrahoitukselle viivytyksettä käyttöä.

Rauma

Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin, ongelmien ja mielenterveyden oirehtimisen lieventämiseen palkataan Raumalla ammattiapua nopealla tahdilla ajankohtaiseen tarpeeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi sivistystoimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan esityksen määräaikaisten vakanssien jatkorahoituksesta tai lisäyksestä lasten ja nuorten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja korjaaviin toimiin. Henkilöstölisäyksiä on tulossa kouluihin, nuorisotyöhön ja perhekeskukseen perhetyöhön.

Palkka- ja henkilöstökuluihin on kaupunginvaltuuston päätöksellä käytettävissä tulevalle vuodelle 500 000 euron erillisrahoitus, josta tulee kaupunginhallituksen päätöksellä 175 000 euroa.

Rauman kouluihin saadaan lisärahoituksella määräaikainen kuraattori yläkouluihin ja kolme koulupsyykkaria (psykiatrian sairaanhoitaja) tulevan vuoden alusta.

Ammattiauttajien lisäksi kouluissa otetaan käyttöön Someturva-sovellus, jolla nuorille tarjotaan apua ja neuvoja älylaitteiden välityksellä.

Erillisrahoituksen käyttö ja henkilöstön palkkaus palautettiin vielä lisävalmisteluun. Hallintokunnat ovat esittäneet muun muassa nuoriso-ohjaajan ja erityisluokanopettajan palkkaamista koulujen tueksi. Perhetyöhön on esitetty perhetyöntekijän toimen perustamista ja sosiaaliohjaajan virkaa sekä sosiaalityöntekijän virkaa lastensuojeluun.

Perhekeskus täystyöllistetty

Erillisrahoituksella Rauman kaupungin perhekeskus saa jatkorahoituksen kolmen koulupsyykkarin palkkaukseen ja heidän työnsä jatkumiselle vuodenvaihteen jälkeenkin kouluissa.

Perhekeskuksen päällikkö Anna Kuromaa sanoo henkilöstölisäysten ja määräaikaisvoimin hoidettujen tehtävien jatkumisen tulevan todelliseen tarpeeseen. Aikuisten ja ammattilaisten tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja heidän perheensä yhä enemmän.

Esimerkkinä Kuromaa mainitsee peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden parissa työskentelevät koulupsyykkarit. He ottavat vastaan kouluilla. Etenkin koronakaudella parin menneen vuoden aikana mielenterveysongelmat, muun muassa ahdistuneisuus ja masennusoireet, ovat lisääntyneet tuntuvasti. Lisäavun ja tuen tarpeessa ovat myös perheet, joista ovat kotoisin lasten ja nuorten oirehtiminen useissa tapauksissa.

”Koulupsyykkareita on ollut palkattuna korona-avustuksilla ja muulla väliaikaisrahoituksella. On hyvä, että he voivat jatkaa vuodenvaihteen jälkeenkin. He ovat olleet täystyöllistettyjä, ja ilman heitä ylikuormitus perhekeskuksessa ja muissa palveluissa kasvaisi,” Anna Kuromaa sanoo.

Kuromaa lisää, että perhetyöntekijä ja uusi sosiaaliohjaaja olisivat tarpeen nimenomaan perheiden auttamiseksi. Oirehtiminen kertoo korona-ajan raha- ja työhuolien, päihdeongelmien sekä väkivaltaisuuden ongelmien kasvusta.

Hän lisää, että sama tilanne on yleisemminkin ja hyvin tiedossa terveys- ja sosiaalipalveluissa koronapandemian takia. Henkilöstö on hyvin kuormitettua. Anna Kuromaan mukaan seuraava vaativa tehtävä onkin löytää tarvittavat uudet työntekijät, mikäli uusien virkojen ja toimien perustaminen saa hyväksynnän.