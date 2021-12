Satakunnan käräjäoikeus vangitsi perjantaina viisi Kankaanpään seudulla asuvaa nuorta miestä epäiltynä terroristisen teon suunnittelusta. Toimittaja vieraili eri puolilla Pohjois-Satakuntaa, jossa osa asukkaista kertoo, että huolestuttavia merkkejä oli ilmassa jo aiemmin.

Pakoputket tupruttavat pakkasyöhön sakeaa savusumua Kankaanpään S-marketin pihassa. Paikalla on parikymmentä autoa tai mopoautoa ja ainakin yksi traktori.

Täällä nuoret tapaavat toisiaan, kun muut paikat eivät ole auki. Kun autot pysäköi vieretysten, voi oman ajokin lämmössä ylettyä juttelemaan toiseen autoon.

S-marketin parkkipaikka on nuorten suosima kokoontumispaikka Kankaanpäässä. Perjantai-iltana paikalle oli saavuttu autoilla, mopoautoilla ja traktorin kyydissä.

Perjantai-iltana monen puheenaihe on päivän pääuutinen. Satakunnan käräjäoikeus vangitsi perjantaina viisi pääosin seudulla asuvaa miestä epäiltynä terroristisen teon suunnittelusta. Poliisin mukaan 23–26-vuotiaat miehet muodostavat radikaaliin äärioikeistolaiseen ideologiaan perustuvan ryhmittymän.

Kankaanpään yössä tapaamamme nuoret eivät halua kommentoida tapahtunutta omilla nimillään tai kuvillaan. He kertovat tietävänsä ainakin osan vangituista miehistä.

”En ollut millään tavalla yllättynyt”, kertoo epäiltyjen kanssa samaa ikäluokkaa oleva nainen, joka on liikkeellä kahden muun nuoren kanssa.

”Kun ihminen syrjäytyy, kyllä sitä keksii päänsä menoksi vaikka mitä.”

Vierailimme perjantaina ja lauantaina Kankaanpäässä, Jämijärvellä ja Laviassa, joissa osa terroristisen teon suunnittelusta epäillyistä virallisesti asuu.

Kankaanpäässä nuoret pohtivat, että pieni paikkakunta voi tarjota hedelmällisen maaperän äärimmäisenkin teon valmistelulle. Huhupuheita ja yllyttämistä on heidän mukaansa paljon. Joillakin voi olla tarve todistaa muille, että heillä on valtaa.

”Kun huhut pyörivät, voi tulla olo, että itseä pidetään kovana äijänä, jos pystyy edes uhkailemaan tällaisilla asioilla. Ja kun ihmiset sanovat, että ei sinulla ole munaa tehdä jotain, niin tekoa voidaan oikeasti lähteäkin toteuttamaan.”

Joitakin epäiltyjä miehiä on luonnehdittu uusnatseiksi tai äärioikeistolaisiksi. Yksi tapaamistamme nuorista, Kankaanpäässä työskentelevä nainen, kertoo nähneensä työssään ”uusnatsilaisia”, jotka käyttäytyvät rasistisesti ja vastustavat auktoriteetteja. Hän ei kerro, ovatko hänen tapaamansa ihmiset juuri terroristisen teon valmistelusta epäiltyjä nuoria aikuisia.

Toinen nuori uskoo, ettei uusnatsismi ole paikkakunnalla kovinkaan laajalle levinnyt ilmiö.

Paikallisessa yökerho Siilissä nuori mies kertoo käyneensä samaa yläastetta Kankaanpäässä ainakin yhden epäillyn kanssa. Hänkin haluaa pysytellä nimettömänä, sillä ”kaikki tuntevat kaikki tässä kylässä”.

”Mielestäni he ovat olleet yläasteesta asti kavereita. Tunnen ulkonäöltä ainakin kolme, ja olen nähnyt heitä silloin tällöin porukassa.”

Kankaanpään vieressä Jämijärvellä uutiset on otettu vastaan raskain mielin. Lauantaina iltapäivällä osa paikkakuntalaisista tietää jo, että yksi epäillyistä asuu omalla kylällä.

Jämijärveläinen Leena Koivunen kertoo, että hänen poikansa on epäiltyjen kanssa samaa ikäluokkaa. Koivunen sanoo, että uutinen on herättänyt hänessä huolta siitä, millaista ajattelua valmisteilla olleen teon taustalla on ollut.

Jämijärvellä asuva Leena Koivunen pohtii, onko terroristisen teon suunnittelusta epäiltyjen nuorukaisten tarkoituksena ollut horjuttaa yhteiskuntaa.

”He eivät ole enää ihan nuoria vaan nuoria aikuisia. Sen ikäisillä täytyy olla jo harkintaa teoissaan”, hän sanoo.

”Varmasti tällaiset ajatukset syntyvät pitkän ajan kuluessa. Ehkä tämän ajan nettimaailmasta saadaan myös vaikutteita.”

Koivusen mielestä sekä Jämijärvellä että naapurissa Kankaanpäässä nuoriin on panostettu esimerkiksi tarjoamalla kattavia harrastusmahdollisuuksia. Hän arvelee, että tapauksessa on kyse pikemminkin idealismista kuin aktiviteettien puutteesta pienillä paikkakunnilla.

”Jos kyseessä olisi vaikka ilkivalta, voisi vielä ajatella, että kylällä ei ole tarpeeksi aktiviteetteja. Mutta terroristinen teko vaatisi idean sekä perinpohjaista suunnittelua ja ajattelua.”

”Huoli on siitä, onko tässä kyse yksittäisestä pienestä porukasta vai onko tällainen uusnatsismi ja radikalisoituminen nostamassa päätään Suomessa. Kyllä tällaiset tapaukset mielestäni horjuttavat yhteiskuntaa.”

Kankaanpään jäähallissa arki pyörii lauantaina normaaliin tapaan. Kankaanpääläinen Paavo-Petteri Männistö on tullut katsomaan jälkikasvunsa jääkiekkoturnausta.

”Eilen ehtoolla asia puhutti pikkujouluissa. Osa oli pikkuisen epäileväisiä siitä, että olisivatko pojat todella jotain näin isoa kumminkaan kehittäneet”, Männistö sanoo.

Kankaanpääläinen Paavo-Petteri Männistö on ollut siinä käsityksessä, että ainakin osa epäillyistä on käynyt päivätöissä.

Männistö uskoo myös, että tapauksessa on kyse hyvin pienestä porukasta. Hän ei ole törmännyt uusnatsistiseksi kuvailtuun ajatteluun tai käytökseen.

”Ei tällaista ole tullut vastaan ainakaan, kun minä olen kaupungilla touhunnut.”

Männistö kertoo kuulleensa, että ainakin osa epäillyistä on käynyt päivätöissä. Myös moni muu kuvaa miehiä asiallisiksi ja työssäkäyviksi. Osaa heistä on nähty esimerkiksi paikallisella kuntosalilla.

Osa haastattelluista nuorista paikallisista kertoo, että äärioikeistolaisia piirteitä on ollut joissakin epäillyissä näkyvissä jo aiemmin.

Moni liittää joihinkin epäiltyihin skinityyppistä pukeutumista, äärioikeistolaisuutta ihannoivaa materiaalia sosiaalisessa mediassa sekä ulkomaalaisia ja vammaisia syrjivää käytöstä. Mitä vanhemmalta ihmiseltä kysyy, sitä enemmän yllätyksenä tapaus kuulostaa tulleen.

Näin kuvailee myös Porin Laviassa asuva Tapio Nieminen. Yhden epäillyn kotiosoite on Laviassa, mutta vaikka Nieminen tuntee seudun hyvin, hän kertoo, ettei hän tunne epäiltyjä suuren ikäeron vuoksi.

Laviassa asuva Tapio Nieminen kertoo, ettei tieto kotikulmille ulottuvasta rikosepäilystä ole hänestä vielä vaikuttanut seudun ilmapiiriin.

”Tässä syksyllä kylällä pyöri joskus useampikin poliisiauto päivässä. Mutta täällä asuu paljon meitä vanhuksia, jotka emme pienestä hätkähdä”, Nieminen sanoo.

”Vaikka eihän se mukavaa ole, kun tällaista pesiytyy paikkakunnalle”, hän lisää.