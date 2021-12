Liisantorin ilkivaltaa aletaan kitkeä vartiointiliikkeen vierailuilla – Äärimmäisenä keinona tilojen sulkeminen

Kaupunki muistuttaa myös, että Porin metsän laduilla ei tule liikkua millään muulla kuin suksilla.

Liisantorin tiloissa on tehty monenlaista ilkivaltaa. Satakunnan Kansan kuvaaja löysi wc-pöntöstä luistimien teräsuojat. Lisäksi vessoissa on töherretty seiniä ja revitty palo- sekä häkävaroitin irti.

Pori

Talviliikuntapaikoilla on havaittu Porissa toistuvaa ilkivaltaa, tiedottaa kaupungin liikunta- ja kulttuuriyksikkö. Osa käyttäjistä ei myöskään noudata liikuntapaikkojen yhteisiä sääntöjä.

Ilkivaltaa ja vääränlaista käyttöä on tiedotteen mukaan esiintynyt erityisesti Liisantorin tekojään alueella sekä Porin metsän hiihtoladulla. Liisantorin huoltorakennusta on tärvelty useaan otteeseen.

”Siellä on rikottu paikkoja, ja sisätiloja on töhritty toistuvasti. Tämä on erittäin harmillista. Mikäli muu ei auta, tilat joudutaan sulkemaan käytöltä, jolloin luultavasti hyvin pienen joukon toiminnasta joutuvat kärsimään kaikki käyttäjät”, sanoo liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti.

Jotta ilkivaltaa saataisiin vähennettyä, vartiointiliike tulee tekemään Liisantorille satunnaiskäyntejä. Samassa yhteydessä puututaan myös mailojen käyttöön kentällä, sillä laajasti tiedotettua ja selkeästi kylteillä osoitettua mailattomuussääntöä rikotaan jatkuvasti.

”Ulkojäitä on tällä hetkellä luistelukunnossa eri puolilla kaupunkia, joten mailan kanssa pääsee tällä hetkellä luistelemaan melkein missä tahansa”, Lahti muistuttaa.

Porin metsässä taas on liikuttu laduilla pyörillä ja kävellen, mikä on ehdottomasti kiellettyä. Lahti peräänkuuluttaa kaupungin henkilöstön ja talkoolaisten hiihto-olosuhteiden eteen tekemän työn arvostamista. Hän toivoo, että sääntöjä noudatetaan turvallisuudenkin vuoksi.

Kävelijät ja lenkkeilijät ohjataan viime talven tapaan maauimalan kulmalta tenniskenttien edestä läpi talven kunnossa pidettävälle Katinkurun polulle. Parhaiten Katinkurun polulle pääsee lähtemällä lenkille suoraan stadionia vastapäätä olevalta parkkipaikalta.