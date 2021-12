Puisto- ja virkistysalueen mökeille Raumalla taas uusi jatkokausi

Vaikkustenniemi kaavoitettu vuosia sitten Merirauman asukkaiden lähivirkistysalueeksi. Mökkipalstojen vuokralaiset haluavat vuokrasopimuksille 20 vuoden jatkoa.

Edellisen kerran Vaikkustenniemen loma-asuntojen vuokrapalstojen jatkokaudesta päätettiin kesällä 2018. Nyt vireillä on uusi jatkokausi vuoden 2023 alusta.

Rauma

Merirauman kaupunginosan lähivirkistysalueeksi Rauman kaupungin kaavoittama Vaikkustenniemi on säilymässä edelleen yksityiskäytössä. Rauman kaupunginhallitus käsittelee tulevan maanantain kokouksessaan virkamiesten esitystä mökkipalstojen vuokrasopimusten jatkamisesta vuoden 2026 loppuun.

Loma-asuntojen pitkät vuokrasopimukset umpeutuivat jo vuonna 1995, mutta kaupunki on jatkanut niitä useaan kertaan muutaman vuoden jaksoissa. Syynä on, ettei niemen ja merenrantojen käytön linjauksesta ole saatu ratkaisua ja mökinomistajat ovat halunneet pitää huvilapalstat hallussaan.

Yleiskaavalla ja asemakaavalla keskeinen ja arvokas niemi on osoitettu puisto- ja lähivirkistysalueeksi, mutta käytännössä se on säilynyt yksityiskäytössä. Omarantaisia vuokrapalstoja Vaikkusissa on seitsemän.

Rauman kaupungin kaavoitusjohtaja Juha Eskolin kirjoittaa esittelyssään kaupunginhallitukselle, että kuusi vuokralaista on esittäneet vetoomuksen ja pyynnön sopimusten jatkamiselle 20 vuodella. Vetoomuskirjettä ei ole liitetty kaupunginhallituksen esityslistan julkiseen versioon.

Eskolin toteaa, että Vaikkustenniemeen laaditaan parhaillaan osayleiskaavaa, jossa myös alueen maankäytön periaateratkaisu suunnitellaan. Osayleiskaava on luonnosvaiheessa ja sen hyväksynnän jälkeen on mahdollista uudistaa asemakaava. Sen yhteydessä ratkaistaan siis alueen vastainen käyttö, joko yksityinen mökkeily tai yleinen virkistyskäyttö.

Maankäyttöinsinööri Ari-Pekka Asikainen esittää kaupunginhallitukselle huvilapalstojen vuokra-aikojen jatkamista vuoden 2026 loppuun eli kolmella vuodella.

Vuokrat ja muut ehdot säilyisivät ennallaan. Seitsemän mökkipalstan vuokratulo kaupungille on tänä vuonna vajaat 9 600 euroa.

Päätösesityksessä on lisäksi kirjaus, että kaupungin tulee ilmoittaa vuokralaisille vähintään vuotta ennen sopimusten päättymistä mahdollinen vuokra-ajan jatko ja sopimusehdot.