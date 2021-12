Esitys kaupunginhallitukselle uudesta huutokaupasta.

Vanhoja ja ylimääräisiä kiinteistöjään kauppaava Rauman kaupunki joutuu etsimään uudelleen ostajaa Syvärauman alakoululle ja sen tontille.

Syynä on se, ettei huutokaupassa korkeimman tarjouksen jättänyt ostajaehdokas kyennyt lunastamaan huutoaan, joka oli 192 000 euroa. Toiseksi korkeimman tarjouksen jättänyt ei myöskään ole valmis lunastamaan koulua.

Rauman kaupungin tilapalvelujen johtaja Olli-Pekka Kumpula esittää Rauman kaupunginhallitukselle kesäkuussa hyväksytyn myyntipäätöksen peruuttamista ja uuden huutokaupan järjestämistä. Asia on esillä kaupunginhallituksen kokouksessa 7. joulukuuta.

Kumpula esittää, että kauppaehdoksi asetettaisiin 1 000 euron käsirahan vaatiminen korkeimman tarjouksen tehneeltä. Käsiraha laskutettaisiin erikseen, eikä sitä palautettaisi kaupan peruuntuessa. Käsiraha hyvitettäisiin kaupanteon yhteydessä.

Kaupunki pyrkiin myymään koulurakennuksen ja sen tontin, joka sijaitsee yhdellä arvokkaimmista Rauman asuinalueista. Koulusta on näkymä Syväraumanlahdelle ja lyhyt matka venesatamaan.

Koulurakennus on asemakaavalla suojeltu. Sen huoneistoala on 558 neliömetriä. Koulun opetustilat ovat rakennukset ensimmäisessä kerroksessa, toisessa kerroksessa on kaksi erillistä huoneistoa. Kellarikerroksessa on varastotiloja sekä wc -tilat.

Tontti on asemakaavassa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Kaava mahdollistaa talousrakennuksen rakentamisen tontille.