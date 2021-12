BMH Technology toimittaa polttoaineen käsittelyjärjestelmän Lohjan paperitehtaalle keväällä 2023.

Rauma

Konepajayhtiö BMH Technology on solminut Sappi Finland Oy:n kanssa sopimuksen kiinteän polttoaineen käsittelyjärjestelmän toimittamisesta Lohjan paperitehtaan voimalaitokselle.

BMH Technologyn toimitusjohtaja Mikko Osara kuvaa tilausta merkittäväksi ja se työllistää Rauman ja Porin konepajoja sekä yhtiön alihankkijoita Satakunnassa. Osapuolet eivät julkista sopimushintaa.

BMH valmistaa ja asentaa kiinteän biopolttoaineen käsittelyjärjestelmän Kirkniemen tehtaalle, joka on luopumassa kivihiilestä. Uusi polttoainejärjestelmä mahdollistaa metsätähteiden ja puunkuoren käytön voimalaitoksen polttoaineina.

Laitostoimitus sisältää biopolttoaineen vastaanoton, laadunvarmistuksen ja varastointi- sekä kuljetinjärjestelmät. Polttoaineen purkupaikkoja järjestelmässä on kaksi. Varastosiiloon asennetaan BMH:n Tyrannosaurus -ruuvipurkain.

BMH Technology on erikoistunut biopolttoaineiden sekä jätteiden ja kierrätysmateriaalien käsittelyjärjestelmiin. Yhtiöllä on toimipaikat Satakunnassa Raumalla ja Porissa sekä Ruotsissa Enköpingissä, Puolassa Wroclawissa ja Kiinassa Shanghaissa. Yhtiiön palveluksessa on 150 henkilöä.

Kirkniemen paperitehdas on osa Sappi Group -konsernia, jolla on tuotantotoimintaa kolmella mantereella 35 eri maassa. Kirkniemen tehdas valmistaa painopapereita noin 750 000 tonnia vuodessa. Tehtaan palveluksessa on noin 550 työntekijää.