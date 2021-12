Tiepenger yritetään saada valmiiksi ennen merikotkan pesintäkauden alkua ja ely-keskuksen asettamaa aikarajaa.

Meriteollisuuspuistosta rakennettu tiepenger lähellä Vähä-Järviluotoa, joka on rauhoitettujen merimetsojen hallussa. Tienrakennus jatkuu saaren pohjoispuolitse ja edelleen kohti Iso-Järviluotoa.

Rauma

Rauman Satama Oy käynnistää nopealla aikataululla Iso-Järviluotoon johtavan pengertien loppurakentamisen. Väliaikaisluontoisella ajouralla ohitetaan merimetsojen valloittama Vähä-Järviluoto pohjoispuolitse sekä Iso-Järviluodon lintujen pesintäalueet.

Toimitusjohtaja Janne Virta Rauman Satama Oy:stä kertoo, että tiepenkereen jatkorakentaminen aloitetaan heti tulevalla viikolla itsenäisyyspäivän jälkeen. Tiepenger on osaksi rakennettuna mantereelta kohti Vähä-Järviluotoa ja saarten väliin.

Rakennustyötä kiirehtivät Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) marraskuussa antaman puoltavan lausuman aikarajat. Rakennustyöt ovat sallittuja vain tammikuun loppuun saakka, koska tuolloin alkaa merikotkan pesintäkausi.

Virta arvioi, että ajouran puuttuvien osien rakentaminen vie ehkä noin kuusi viikkoa. Tiepenger saadaan siten rakennettua valmiiksi ennen säädettyä lintujen rauhoitusaikaa.

Iso-Järviluoto on suunniteltu sataman tulevaisuuden laajennusalueeksi ja sinne on suunniteltu pysyvä tieyhteys Vähä-Järviluodon poikki Iso-Järviluodon itärannalle. Tieyhteys on tarpeen myös Iso-Järviluodon etelärannalla olevan ruoppausmassojen läjitysaltaan käytössä ja maa-ainesten ajossa alueelle.

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen merimetsojen massamittainen asettuminen Vähä-Järviluotoon ja pysyvät pesät jäädyttivät tien rakentamisen, vaikka satamalla on lainvoimainen vesioikeudellinen rakentamislupa. Asia on valituskäsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Varsinais-Suomen ely-keskus antoi kuitenkin Rauman kaupungille ja satamayhtiölle luvan 16. marraskuuta antamallaan päätöksellä Vähä-Järviluodon kiertävän tien rakentamiseen. Iso-Järviluodossa tielinja ohittaa lintujen pesimäalueen.

Merimetsojen lisäksi Iso Järviluodossa pesi muutaman vuoden tauon jälkeen myös merikotka kesällä 2021 aivan merimetsokolonian länsipuolella.

Lupamääräysten mukaan tien rakentaminen ja käyttö on sallittu vain lintujen pesimäajan ulkopuolella elokuun alusta tammikuun loppuun.