Satakunnan Kansan luotettavista lähteistä saamien tietojen mukaan poliisi on tehnyt Pohjois-Satakunnassa 30. marraskuuta tiistaina aamulla useita kiinniottoja. Operaatio on herättänyt huomiota, sillä paikalla on tiettävästi ollut peräti kaksi poliisin panssaroitua ajoneuvoa.