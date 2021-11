Kansanedustaja Matias Marttinen: Ministeriltä ei vastausta Rauman ja Porin asemista, eikä alueellisen pelastusvalmiuden turvaamisesta.

Satakunnan rannikkoa vartioivien Rauman ja Porin merivartioasemien tulevaisuus ei saa vastausta sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) vastauksesta kirjalliseen kysymykseen hallitukselle. Ministeriön ja rajavartiolaitoksen suunnitelmista länsirannikon meripelastustoiminnan turvaamisesta jättivät kysymyksen kansanedustajat Matias Marttinen (kok.) ja Sandra Bergqvist (r.).

Sisäministeri Krista Mikkonen toteaa vastauksessaan, että rajavartiolaitoksen esikunta valmistelee parhaillaan merivartioyksiköiden tukeutumisen uudistuksen perusratkaisua.

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat aluskaluston ja materiaalin varastointi, valmius ja ylläpito sekä henkilöstön toimintakyvyn ylläpidon edellyttämät palvelut. Suunnittelussa määritetään yksiköiden tehtäviä, resursseja ja toimintaympäristöä vastaavat alue-, tila- ja rakennetarpeet.

Vastauksessa selvitetään rajavartiolaitoksen alus- ja kalustohankintoja sekä operatiivisen toiminnan painottumista entistä enemmän merialueella partiointiin. Mikkosen mukaan tukikohtauudistuksessa huomioidaan Turva-luokan vartiolaivojen tukeutumistarpeet ja hallintomallin kehittäminen, ympäristövahinkojen torjuntamateriaalin varastoinnin ratkaisut sekä vartiolentolaivueen ja raja- ja merivartiokoulun tukeutumistarpeet.

Rauma ja Pori liipaisimella?

Kansanedustaja Marttinen toteaa, ettei ministerin antama vastaus valaise miten Rauman ja Porin merivartioasemille tulee käymään.

”Vastaus näyttää Satakunnan näkökulmasta pessimistiseltä. Kyse on resurssien jaosta, joka on puhtaasti poliittinen päätös”, Marttinen kommentoi. Hän kertoo, että asiassa on pyydetty ministeriltä tapaamista ja keskustelua tarkemmin merivartioasemista.

Marttisen mielestä epävarmaa on nyt miten läntisen rannikon meripelastuksen alueellinen toiminta ja turvallisuus varmistetaan. Hän huomauttaa, että vartiolaivat toimivat ensisijassa merialueilla, eivätkä saaristossa.

”Jos merivartioasemien verkostoa vähennetään entisestään, siirtyvät meripelastustehtävät entistä enemmän vapaaehtoisille eli meripelastusseuroille. Se ei voi olla tarkoitus, vaan meripelastus ja -turvallisuus kuuluu ensisijassa viranomaisille”, Marttinen sanoo.