Länsirannikon Koulutus Oy pyytää Porin kaupungilta ennakkokäsitystä hankkeeseen.

Länsirannikon Koulutus Oy on pyytänyt Porin kaupungin ennakkokäsitystä ryhtymisestä Professorintie 5 C kiinteistön korjaushankkeeseen. Urakkakilpailutuksen perusteella hankkeen kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt hankkeen sillä edellytyksellä, että yhtiön omistajilta saadaan myönteiset ennakkokäsitykset.