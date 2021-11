Pitkäaikaistyöttömiä oli Porissa lokakuussa 1 618 henkilöä.

Pori

Lisääntynyt pitkäaikaistyöttömyys tuo Porille kahden miljoonan euron edestä lisää ”sakkomaksuja” Kelalle. Kunta on velvollinen maksamaan Kelalle 50 prosenttia työmarkkinatuesta niistä työnhakijoista, joille on maksettu 300 päivää työmarkkinatukea ja 70 prosenttia niistä, joille työmarkkinatukea on maksettu jo yli 1 000 päivää.