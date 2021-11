Edessä on usean päivän mittainen pakkasjakso. Kysyimme, kuinka valmiita lähimmissä laskettelukeskuksissa ollaan kauden aloittamiseen.

Harjavallan Hiittenharjun laskettelurinteiden lumetus on juuri alkamassa. Kuvassa rinnepäällikkö Pasi Kaija lumetuspuuhissa viime tammikuussa.

Satakunta

Porissa Ruosniemen hiihtokeskuksessa on tarkoitus aloittaa lumenteko viikonloppuna.

Tarkkaa rinteeseen pääsyn päivää ei Porin Slalomseuran puheenjohtaja Mikko Ojala osaa vielä sanoa.

”Ei varmaan vielä itsenäisyyspäivänä ainakaan.”

Riittävän lumimäärän tekeminen rinteisiin vaatii Ojalan mukaan vähintään viikon kunnollisen pakkasjakson.

Hyvin onnistunut lumetus edellyttää ainakin viittä pakkasastetta, ja ilman pitäisi myös olla kohtuullisen kuivaa. Sääennusteita seurataankin silmä kovana.

”Kun lähestytään kymmenen asteen pakkasia, lumentuotto kasvaa merkittävästi. Muutaman asteen heitolla suuntaan tai toiseen on iso vaikutus”, Ojala sanoo.

Harjavallan Hiittenharjulla oltiin perjantaina just silleen ryhtymässä lumetukseen.

”Lauantaina pitäisi olla jo aika lailla lunta”, kertoo rinnepäällikkö Pasi Kaija.

Rinteeseen pääsy edellyttää myös Kaijan mukaan ainakin viikon lumitykitystä.

”Jotta se onnistuisi, pakkasen pitäisi pysytellä vähän kireämpänä kuin tämän hetkiset kolme astetta.”

Hiittenharjulla on useana vuonna päästy rinteeseen itsenäisyyspäivän aikaan.

Nakkilan Salomonkalliolla ei lumen tykitys ole ihan vielä alkamassa.

”Golfkausi päättyi meillä vasta 25 päivää sitten. Laitellaan nyt rauhassa kalustoa kuntoon lumettamista varten”, sanoo Mikko Vaahtio Salomonkallio Oy:stä.

Hänen mukaansa toiveissa on, että jossain kohtaa joulukuuta päästään aloittamaan. Tarkkaa päivää ei ole lyöty lukkoon.

Sastamalassa Ellivuoressa lumen tykittäminen alkoi jo viime sunnuntaina.

”Itsenäisyyspäivänä tai sitä seuraavana viikonloppuna avataan rinteet ainakin tämän hetken sääennusteiden perusteella”, sanoo Ellivuori Ski Centerin toiminnanjohtaja Esa Ropponen.

Lunta syntyy Ellivuoressa nyt 18 tykin voimin 24 tuntia vuorokaudessa.

Olosuhteet ovat Ropposen mukaan ihanteelliset lumen tykitykselle.

”Lämpötila on 5–8 astetta miinuksella ja pakkasta on myös päivällä. Lumetusta ei tarvitse lopettaa päivän tunneiksi. Joskus on tehty lunta pelkillä yöpakkasillakin.”