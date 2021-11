Virastotalon peruskorjauksen valmistumisen jälkeenkin useita laajoja peruskorjauskohteita. Velattomuus ja vankka sijoitusvarallisuus helpottavat taakkaa.

Seurakunnan virastotalon noin 6,6 miljoonan euron remontti jatkuu ensi vuodelle. Ensimmäinen vaihe on loppusuoralla.

Rauma

Seurakunnan rakennuskannan peruskorjaukset hallitsevat tulevina vuosina Rauman seurakunnan taloudenpitoa, mutta toiminta voidaan säilyttää nykyisellään. Kirkkoneuvosto esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2022 talousarviota ja seuraavan vuoden taloussuunnitelmaa.

Tulevan vuoden talousarvioesitys päätyy noin 213 000 euron ylijäämään noin 7,4 miljoonan euron toimintakulujen ja poistojen kattamisen jälkeen.

Ensi vuoden investoinnit ovat noin 4,5 miljoonaa euroa. Suurin sijoituskohde on seurakunnan virastotalon noin 6,6 miljoonan euron peruskorjauksen loppurahoitus.

Korjaustöiden on määrä valmistua ensi vuonna. Virastotalolle siirretään perheneuvonta ja Luostarinkatu 3:ssa olevat toiminnat. Seurakunta on luopumassa myös Kalliokamarin toimitiloista.

Seurakunnan talous- ja henkilöstöpäällikkö Kalevi Känä toteaa, että seuraavana kiinteistöohjelmassa on Meriristin toimintakeskuksen peruskorjaus. Taloussuunnitelmassa on varauduttu noin viiden miljoonan euron kustannuksiin.

Meriristin peruskorjauksen jälkeen listalla ja korjausohjelmassa ovat Haappusten kirkko, Lapin seurakuntatalo ja pappilarakennus sekä Rauman seurakuntatalo.

Virastotalon remontin rahoittamiseksi seurakunta joutuu ottamaan ensi kertaa pitkäaikaista lainarahoitusta. Ensi vuoden suunniteltu lainanotto on 1,75 miljoonaa euroa.

Tulevien vuosien rakennusinvestointien rahoitustaakkaa keventää merkittävästi seurakunnan sijoitusvarallisuus. Seurakunnan taseessa on sijoitusvarallisuutta on yhteensä noin 11 miljoonaa euroa, josta noin yksi miljoona euroa on hautainhoitorahaston ja testamenttirahaston varallisuutta.

Varallisuus on sijoitettuna rahastoihin, jotka ovat tuottaneet suotuisasti. Kalevi Känä kertoo rahastosijoitusten markkina-arvon olevan nyt yhteensä noin 12,7 miljoonaa euroa.