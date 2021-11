Savukaasujen jäähdytyksestä syntyvää lämpöä voitaisiin hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kaukolämpöverkossa.

Tuhkausten määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. Kirkon tilastojen mukaan viime vuonna jo yli 60 prosenttia vainajista tuhkattiin.

Pori

Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän hanke uuden krematorion rakentamiseksi etenee. Uudelle krematoriolle on haettu ympäristölupaa.

Krematorio rakennetaan Meri-Porissa sijaitsevan metsähautausmaan läheisyyteen nykyisen huoltorakennuksen viereen.

”Seurakuntayhtymä on tehnyt päätöksen rakennushankkeen käynnistämisestä ja arkkitehtisuunnittelu on käynnissä. Samaan aikaan on aloitettu rakennesuunnittelua”, kertoo Porin seurakuntayhtymän hautauspalveluiden ylipuutarhuri Sari Salow.

”Kustannusarvio täsmentyy suunnittelun aikana. Joka tapauksessa kyse on miljoonien investoinnista. Pelkän uunin kustannusarvio on noin miljoona euroa.”

Uuden krematorion rakentamiseen päädyttiin, koska Käppärän hautausmaalla sijaitseva vanha krematorio on käyttöikänsä päässä.

”Tarkoitus on, että uuden krematorion suunnitelmat saadaan valmiiksi ensi vuoden aikana ja rakennusvuosi olisi 2023.”

Krematorion ensimmäisessä rakennusvaiheessa rakennetaan yksi uuni, mutta rakennuksen rakenteissa varaudutaan toiseen tuhkausyksikköön. Ympäristölupaa haetaan valmiiksi myös toiselle uunille.

Krematorioon kuuluu tuhkausuunin lisäksi savukaasujen puhdistuslaitteistot, vainajien säilytystilat sekä muut tarpeelliset tekniset ja sosiaalitilat.

Krematoriossa voidaan tuhkata noin 3 500 vainajaa vuodessa. Vainajat ovat pääosin Porista ja sen naapurikunnista.

Krematorio on teknisesti huippulaatua. Palamisprosessi toimii nestekaasulla. Uunin lämpötila nousee tuhkauksessa yli tuhanteen asteeseen.

Jäähdytyksestä syntyvää lämpöä otetaan talteen vesivaraajaan, josta lämpö voidaan edelleen hyödyntää kiinteistössä tai mahdollisuuksien mukaan siirtää kaukolämpöverkkoon.