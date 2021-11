Kunta ei mainosta enää olevansa ”Suomen sähköisin” tai tarjoavansa ”energistä elämää”.

Tilaajille

Eurajoki

Viimeksi Ulvila ja nyt perässä Eurajoki. Kuntien uusi brändäys on 2020-luvulla täydessä vauhdissa.

Eurajoella hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunta käsittelee Eurajoen kunnan uusia viestintäohjeita ja brändikäsikirjaa.

Kunnan visuaalista ilmettä on haluttu nykyaikaistaa sekä päivittää. Myös brändin vahvistaminen on ollut käynnissä reilun vuoden, ja siihen on osallistettu myös kuntalaisia.