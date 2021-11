Lisämäärärahat kaupunginhallituksen päätösvaltaan toimialojen sijasta. Ensi vuoden talousarvioesitys 5,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kuuskajaskariin on suunniteltu uusia majoitusmökkejä. Kaupunginhallitus esittää miljoonan euron rahavarausta, mutta saariston kehittämiseen tavoitellaan laajempaa näkökulmaa kuin vain mökkirakentamista.

Rauma

Kaupunginhallitus esittää Rauman kaupunginvaltuustolle ensi vuoden budjettiin uusia linjauksia varainkäytössä. Määrärahalisäysten jälkeenkin Rauman ensi vuoden talousarvioesitys on ylijäämäinen noin 5,3 miljoonaa euroa.

Budjettiriihensä ja -esityksensä valmiiksi saanut kaupunginhallitus esittää varsin tuntuvia erillismäärärahoja kaupunkikehityshankkeille, saariston virkistys- ja matkailutoiminnan kehittämiseen sekä lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja koronaepidemian seuraamusten lieventämiseen.

Uutta linjausta talousarvioesityksessä edustaa määrärahojen varaaminen kaupunginhallituksen päätösvaltaan eikä toimialojen käytettäväksi.

Kaupunkikehityksen kohteisiin esityksenä on 200 000 euroa, Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakohteiden omarahoitukseen 500 000 euroa sekä lapsille ja nuorille samoin 500 000 euroa. Merkittävin lisäysesitys on saaristokehitykseen, miljoona euroa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd.) sanoo talousarvion ja lisäysesitysten syntyneen yksimielisesti. Budjettiriihessä ei dramaattisia vaiheita ilmennyt.

Kaupunki- ja saaristokehitys, EU-kehityshankkeet sekä perheiden, lasten ja nuorten auttaminen katsottiin Leppikorven mukaan aiheelliseksi nostaa voimallisemmin esiin.

”Lasten ja nuorten pahoinvoinnista koronaepidemian aikana on puhuttu paljon ja se on nähty muun muassa lastensuojelun palvelujen käytön ja kustannusten kasvuna. Tavoite on, että esimerkiksi palveluihin virka-ajan kello 8–16 ulkopuolella saataisiin parannusta ja nuorille apua ongelmiin niiden ensivaiheessa.”

”Kaupunkikehityksessä sekä Euroopan unionin hankkeissa on tarve yksittäisten pienten projektien sijaan hakea vaikuttavampia kohteita. Se edellyttää myös lisärahoitusta, jotta ne otettaisiin tosissaan, kun haemme Euroopan unionin tai muuta ulkopuolista rahoitusta”, Leppikorpi taustoittaa.

Kuuskajaskarin lomamökkien rakentamisen sijaan myös saaristokehitykseen haetaan laajempaa ja vaikuttavampaa näkökulmaa. Majoitusmökkien rakentaminen Kuuskajaskariin arvioidaan osana saaristokohteiden parannus- ja kehitysinvestointeja.

”Saariston matkailua ja virkistyskäyttöä on tarve kohentaa niin, että ihmiset löytävät ja pääsevät saaristoon”, Leppikorpi lisää.

Kaupunginhallitus lisäsi kaupunginjohtajan budjettiesitykseen määrärahalisäyksiä nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja ikäihmisten neuvoston käyttöön. Esityksenä on 10 000 euroa kullekin käytettäväksi harkintansa mukaan.

Venesatamien pysäköintijärjestelyihin kaupunginhallitus esittää 50 000 euron lisäystä ja Pohjoiskehän koulun liikenneturvallisuuden parantamiseen 20 000 euroa.

Uutena talouslinjauksena on maa-alueiden hankinnassa tavoite, että ostojen ja maanmyynnin menot ja tulot ovat yhtä suuret.