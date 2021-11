Sote-uudistus saattaa kohdella sairaanhoitopiirien kuntaomistajia eriarvoisesti.

Tilaajille

Satasairaalan viimeisiin suurinvestointi on uusi satapsykiatrian rakennus. Uudisrakennuksen on määrä valmistua keväällä 2023.

Satakunta

Satakunnassa aiotaan selvittää reilun pelin hengessä sitä, joutuvatko Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntaomistajat eriarvoiseen asemaan muiden sairaanhoitopiirien kuntiin verrattuna.

Satakunnan kunnat ovat maksaneet sairaanhoitopiirin investointeja rahoittamansa peruspääoman kautta. Käytännössä investointeja on maksettu myös palveluhinnastoon perustuvan jäsenkuntalaskutuksen kautta. Sairaanhoitopiirin oma lainanoton tarve on tämän takia vähentynyt. Menettely on perustunut sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien väliseen perussopimukseen.