Timo Wariksen mukaan kirkkoneuvoston tiedonannon väitteet eivät pidä paikkaansa.

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto syyttää vs. kirkkoherraa Timo Warista mediamyllytyksestä, joka on aiheuttanut merkittävän, jopa peruuttamattoman mainehaitan koko seurakunnalle. Neuvosto toteaa julkisuuteen lähettämässään tiedonannossa, että kirkkoherra on esittänyt erittäin raskaita ja perättömiä syytöksiä seurakunnan luottamushenkilöitä kohtaan.

Syyskuun alussa tehtävässään aloittanut Waris on joutunut nopeasti kirkkoneuvoston epäsuosioon. Neuvosto on tehnyt hänestä kantelun tuomiokapituliin. Erikseen kantelun on tehnyt myös neuvoston varapuheenjohtaja Hannu Heikola. Kanteluissa on kyse luottamuspulasta ja Wariksen kyvystä toimia kirkkoneuvoston puheenjohtajana.

Neuvoston mielestä seurakunnan mainehaitta on pelkästään Wariksen aikaansaamaa.

”On tärkeää huomata, että tämä on tapahtunut yksinomaan hänen toimestaan. Kirkkoneuvoston jäsenet ja valtuutetut ovat pidättäytyneet kaikesta viestinnästä julkisuudessa”, tiedonannossa todetaan.

”Mediassa syytetään ’luottamushenkilöitä’. Seurakunnassa on 19 valtuutettua, lisäksi varajäsenet ja johtokuntien jäsenet. Syyttely on luottamushenkilöitä loukkaavaa ja perusteetonta.”

Tiedotteen mukaan kirkkoneuvosto kantaa suurinta huolta työntekijöiden, luottamushenkilöiden sekä heidän perheidensä jaksamisesta.

”Seurakuntalaisten ja Kokemäen kaupungin kantama mainehaitta on kohtuuton. Vastuu tästä kuuluu vs. kirkkoherra Warikselle, joka yksipuolisesti jatkaa seurakunnan mustamaalaamista”, tiedonannossa kerrotaan.

Tuomiokapituli määräsi viime viikolla Porin lääninrovastin Heimo Hietasen selvittämään työsuojeluvaltuutettujen kirjeen myötä ilmi tullutta seurakunnan luottamushenkilöiden työntekijöihin kohdistamaa epäasiallista käytöstä, jonka sanotaan jatkuneen vuosia.

Tiedotteessaan kirkkoneuvosto jakaa huolen työyhteisön jaksamisongelmista ja lupaa käsitellä kolme yksittäistä tilannetta, jotka on nostettu esille työsuojeluvaltuutettujen kirjeessä. Neuvosto toivottaa myös Hietasen tervetulleeksi.

”Tuomiokapitulin väliintulolle on suuri tarve, koska monet henkilöt perheineen ovat jaksamisensa äärirajoilla. Vs. kirkkoherra Wariksen mobilisoima mediamyllytys uhkaa repiä ja tuhota koko seurakunnan.”

Luottamushenkilöiden toiminnassa kirkkoneuvosto ei näe moitittavaa.

”Kirkkoneuvosto ja luottamushenkilöt toimivat kotiseurakuntansa parhaaksi. Siitä todistaa upeasti peruskorjattu seurakuntakeskus, joka on nyt kaikkien hyvässä käytössä.”

Vs. kirkkoherra Waris pitää kirkkoneuvoston tiedonannon väitteitä perusteettomina. Hän kertoo, että tiedotteen sisältö on kutakuinkin sama kuin neuvoston hänestä tekemässä kantelussa.

”Minua saa toki arvostella, mutta tässä esitetyt väitteet eivät pidä paikkaansa.”

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hannu Heikola ei ole halukas kommentoimaan tiedonantoa tarkemmin. Hän toivoi, että kirkkoneuvoston teksti julkaistaisiin lehdessä sellaisenaan.

