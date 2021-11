Torstaina vietetään kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää.

Raatihuone valaistaan torstaina oranssiksi. Värillä halutaan kiinnittää huomiota kampanjointiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kuvassa järjestäjien edustajia vasemmalta Sirkku Tyni, Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu ja Kristiina Lilja Soroptimist International Pori -yhdistyksestä, Maritta Muurinen Zonta Club of Pori I:sta sekä Marjo Wingström Zonta Club of Pori II:sta.

Pori

Porin Raatihuone kylpee oranssissa valossa tulevana viikonloppuna. Valot sytytetään torstaina 25. marraskuuta kello 18 ja valaistua arvorakennusta voi ihailla maanantaiaamuun 29. marraskuuta saakka.

Torstai 25.11. on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Se on YK:n julistama vuosipäivä, jota on vietetty vuodesta 1999 lähtien. Sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan kampanjoinnin tunnusväri on oranssi. Se on näkynyt Porissakin jo aiempinakin vuosina, muun muassa toritapahtumassa ja oransseihin kaulahuiveihin puettuina patsaina.

Oranssiksi valaistuilla rakennuksilla ja muulla kampanjoinnilla halutaan saada ihmiset kysymään: Miksi? Ja vastaamalla tähän kysymykseen voimme tuoda naisiin kohdistuvaa väkivaltaa näkyväksi ja vaikuttaa. Oranssi väri symboloi toivoa.

Valojen sytyttämisen yhteydessä kuullaan fanfaari, jonka soittaa saksofonilla Saara Tiusanen. Luvassa on myös tietoa kampanjasta valaisemisen takana. Valaisemisen ja torstaisen tilaisuuden järjestävät yhteistyössä järjestöt Soroptimist International Pori, Zonta Club of Pori I ja Zonta Club of Pori II.