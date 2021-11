Tuloveron alennus leikkaa ennustettua ylijäämää. Menokasvusta ja investointisumasta huolimatta tulos plussalla 6,5 miljoonaa euroa.

Rauma

Kaupungin talous näyttää Raumalla tulevalle vuodelle positiivista tulosta, vaikka kaupunginvaltuusto päätti alentaa kunnallista tuloveroa 0,5 prosenttiyksiköllä.

Kaupunginhallitus kokoontuu tulevalla viikolla valmistelemaan esitystään vuoden 2022 talousarvio Rauman kaupunginvaltuustolle. Vt. kaupunginjohtaja Tomi Suvannon esittämä päivitetty talousarvio päätyy noin 6,5 miljoonaa euroa ylijäämälle.

Rauman menoja tai investointeja ei ole karsittu, vaan noin 3,5 miljoonan euron verotulovähennys näkyy tilikauden tuloksen ohentumisena. Merkittäviä muutoksia ei siten ole tiedossa suunniteltuihin menoihin.

Ensi vuosi merkitsee Rauman kaupungille mittavien rakennusinvestointien ja -menojen kasvua uuteen kertaluokkaan. Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä ensi vuoden investointimenot ovat noin 50,1 miljoonaa euroa. Sama tahti jatkuu taloussuunnitelmavuosina 2023 ja 2024.

Kaupungin omarahoitus ei riitä investointimenojen kattamiseen, vaan Rauma joutuu ottamaan reippaasti uutta pitkäaikaista lainaa. Ensi vuonna velan nettokasvu on noin 38,4 miljoonaa euroa ja kahtena seuraavana vuotena yhteensä noin 48,8 miljoonaa euroa.

Talousarvioesityksen perusteluissa Rauman kaupungin talousjohtaja Fredrik Lindström varoittelee tulevan budjetin laaditun poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. Luotettavaa tietoa ensi vuoden ja kahden seuraavan vuoden taloussuunnitteluun ei ole toistaiseksi saatavissa.

Lindström muistuttaa, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen siirrosta maakunnallisille hyvinvointialueille ja muutoksen taloudellisista vaikutuksia ole ennakoitavissa. Lindström arvioi, että 2022 talousarviota joudutaan punnitsemaan uudelleen jo keväällä.

Talousjohtaja muistuttaa kaupungin hallintokuntia tarkan taloudenpidon tarpeesta, sillä Rauman kaupungin verorahoituksella katettavat menot ovat kasvaneet tuntuvasti muutamassa vuodessa.

Verorahoituksella katettava ns. toimintakate oli vuonna 2020 noin 215,3 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden nettomenoennuste on 233,7 miljoonaa euroa ja ensi vuoden talousarviossa 231,9 miljoonaa euroa. Lindström alleviivaa, että Vahva ja vakaa Rauma -tasapainotusohjelman noudattaminen on tähdellistä.

Ensi vuoden talousarvioesityksen osana on vakanssipaketti, jossa on nimikemuutosten lisäksi 54 uutta virkaa tai tointa. Enin osa eli 51 uusista vakansseista on esitetty sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Ehdotuksena on muun muassa henkilöstölisäyksiä ikäihmisten palveluihin, terveyskeskuksen ja sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia perhepalveluihin. Konsernipalveluihin esitetään uusina kestävän kehityksen koordinaattorin ja järjestötoiminnan koordinaattorien toimien perustamista.