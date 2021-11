Kustannusarvion mukaan raatihuoneen restauroinnin hinta on noin 2,7 miljoonaa euroa.

Raatihuoneen sisäpihaan rakennetaan uusi huoltorakennus, johon sijoittuvat henkilökunnan tilat sekä yleisö-wc:t. Pihalla on ennestään muuntamorakennus 1930-luvulta.

Vanhan Rauman arvokkaimpana rakennuksena pidetyn Vanha Raatihuoneen restauroinnin hankesuunnitelma on valmistunut.

Vuodelta 1776 olevan rakennuksen historian säilyminen ja sen varmistaminen ovat päätavoitteita, mutta suunnitelmassa on hahmoteltu tilankäytön muutoksiakin.

Hankesuunnitelman kustannusarvion mukaan restauroinnin hinta on noin 2,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että vaativa restaurointityö valmistuisi vuonna 2026 rakennuksen 250-vuotisjuhliin.

Restauroinnin hankesuunnitelma on tulevalla viikolla Rauman kaupungin sivistyslautakunnan käsittelyssä. Hyväksynnässä oleva hankesuunnitelma on perustana rakennustekniselle ja yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Sen jälkeen ohjelmassa on suunnittelun kilpailutus ja itse restauroinnin toteutuksen suunnittelu.

Arkkitehti Minna Linnala Rauman kaupungin tilapalveluista sanoo restauroinnin merkittävimmän muutoksen olevan raatihuoneen ensimmäisen kerroksen tilojen vapauttamisen toimisto- ja varastokäytöstä mahdollisimman laajasti yleisöä varten.

Raatihuoneen toiseen kerrokseen sijoittuu museon perusnäyttely ja katukerrokseen museokauppa, näyttelytilat sekä maailmanperintökeskuksen tilat.

Raatihuoneen sisäpihalle taas rakennetaan huonealaltaan noin 70 neliömetrin uudisrakennus, johon sijoittuvat henkilökunnan tilat, työtilat, yleisö-wc:t ja varastotilat. Uudisrakennuksen ansiosta vältetään uusien vesi- ja viemärilinjojen vetäminen raatihuoneeseen ja näin kosteusvaurioriskit.

Korjaustyöt on suunniteltu aloitettavaksi jo tulevana vuotena. Kiireisin korjauskohde ovat raatihuoneen tiilikatto sekä tornirakenteet. Minna Linnalan mukaan kattovuodoista on aiheutunut lahovaurioita, jotka ovat kuitenkin korjattavissa.