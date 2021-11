Liikennemerkki varoittaa nyt hylkeistä Eurajoen Luvialla

Harmaahylkeen vierailu ja seikkailut kuivalla maalla ovat saaneet Eurajoen Luvian asukkaat varuilleen. Kuivalahdentielle on ilmestynyt kaksi hylkeistä varoittavaa merkkiä.

Hyljevaara on syytä ottaa todesta Luvialla. Kuivalahdentie on varustettu kahdella varoituskolmiomerkillä.

Eurajoki

Itämeren hyljekannan kasvu ulottui 31. lokakuuta Luvian kirkonkylän keskustan tuntumaan. Halli oli eksynyt kilometrien päähän merenrannasta ja päätynyt Kuivalahdentielle.

Hallin vierailu Luvian kirkonkylässä päättyi kohtalokkaasti. Maalla vaeltanut hylje oli heikossa kunnossa, ja se jouduttiin lopettamaan.

Uuden eläinlajin ilmestymiseen osaksi tieliikennettä on nyt varauduttu Luvialla uudella varoitusmerkillä. Osoitteessa Kuivalahdentie 27 on nyt molempiin suuntiin varoittavat liikennemerkit. Kuivalahden suunnasta ajettaessa kolmiomerkki on nurinpäin.

Satakunnan Kansa ei ole saanut liikennemerkkien laatijasta ja asettajasta tietoa. Liikennemerkkien tekijästä ja aiheesta muutoinkin voi lähettää kommentteja sähköpostitse: sk.toimitus@satakunnankansa.fi tai vaihtoehtoisesti verkkojutun kommenttiosassa.