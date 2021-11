Unohtuiko uusi direktiivi? Kirjelähetykset pienilläkin tavaroilla on tullattava, kun lähetykset osoitetaan EU-maiden ulkopuolelle

Asiamiespostit tarvitsisivat jo neuvojia, koska yhä useampi lähetys pitää ja kannattaakin esihoitaa ja tullata netissä. Joulupakettirumba on vasta alkamassa, joten tietoa tarvitaan.

”Tästä täytyy tehdä ensin tulliselvitys”. Postilähetyksiä tekevät asiakkaat ovat yksityishenkilöinäkin ajautuneet tämän tosiasian eteen. Asiakkaat on velvoitettu 1. heinäkuuta 2021 alkaen tullaamaan lähetyksensä ensin netissä ennen kuin asiamiespostit voivat tehdä osansa palveluketjussa.

”Neuvontapalveluja tarvittaisiin asiakkaan ja asiamiespostin väliin”, asiamiespostia Merikarvialla oman yritystoiminnan ohella pyörittävä Teuvo Uusimäki kertoo.

Aina kun Postin toiminta muuttuu tai jokin systeemi ei toimi, asiamiespostit ovat niitä jotka saavat lokaa niskaansa. Asiakas joutuu valitettavan usein hakemaan vauhtia nettiosaajilta, että saavat asiansa hoidettua.

”Yksikin suklaalevy tai pienikin tavara paketissa, niin tullaus on hoidettava EU:n ulkopuolisiin maihin”, Uusimäki selvittää.

Asiamiesposteilla ei ole velvollisuutta eikä edes oikeutta opastaa asiakasta. Perusteluna on, että asiakas ei saa silloin väärää tietoa.

Postikortit ja tavalliset kirjeet vielä kulkevat niin sanotusti normaalisti, kunhan asianmukainen postimerkki on hankittu.

Samaan aikaan 1. heinäkuuta Posti tiedotti myös EU-direktiivin mukaisesta arvonlisäverovelvollisuuden laajenemisesta. Myös kaikki alle 22 euroa maksavat tuotteet ovat arvonlisäverollisia. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomailta verkkokaupoista tilatut tuotteet ovat arvonlisäverollisia ja tullattavia.

Jos verkkokauppa ei ole ALV:ia hintaan sisällyttänyt, on vastanottajan maksettava se ja hoidettava tullaus. Jos kyse on yllättävästä paketista kuten lahjasta, vastaanottaja joutuu ensin selvittämään sen, mitä hänelle osoitetussa lahjapaketissa on tulossa.

”Kansa opetetaan nyt digi-kulttuuriin. Lähetyshinnatkin ovat edullisemmat, kun tekee selvitykset netissä. Turha luulla, että asiamiesposti sen erotuksen saa”, Uusimäki valaisee yhteiskunnan digitalisoitumista.