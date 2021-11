Uotilaan suunnitellaan massiivipuista koulurakennusta. Nanujärvelän kouluun yhdistetään Nanun ja Kourujärven koulut.

Nanun koulun 1960-luvun alun rakennus potee peruskorjauksen sisäsilmaongelmia. Purkamisen vaihtoehtona on säilyttäminen, jota tutkitaan asemakaavasuunnittelussa. Tarveselvityksessä esitetään kokonaan uutta rakennusta.

Rauma

Koulurakentaminen hallitsee vahvasti Rauman kaupungin investointitaloutta lähivuosina. Lähes 76 miljoonan euron Karin kampuksen jatkeeksi ovat valmistuneet Uotilan uuden peruskoulun ja päiväkodin sekä Nanujärvelän uuden koulurakennuksen tilaohjelmat ja alustavat suunnitelmat.

Rauma joutuu rakentamaan uutta koulutilaa vanhojen rakennusten tilalle kymmenien miljoonien eurojen investoinneilla. Uotilan ja Nanujärvelän koulujen kustannusarviot ovat vielä avoinna, mutta kappalehinta saattaa olla 20 miljoonan euron molemmin puolin.

Kaupungin sivistysvaliokunta käsittelee tulevan viikon kokouksessaan uusien koulurakennusten tilaohjelmia ja -suunnitelmia esitettäväksi kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoa varten. Tavoite on, että uudet koulut olisivat valmiiksi rakennettuna 2025–2026.

Uotilan alakoulu purettiin sisäilmaongelmien vuoksi jo vuosia sitten. Nanun peruskoulu peruskorjattiin puutteellisesti, ja siitä seuranneiden sisäilmaongelmien vuoksi koulu siirrettiin 2017 vuokrattuihin väistötiloihin. Tilalle on suunniteltu Nanujärvelän uusi koulurakennus, johon siirtyisi myös Kourujärven alakoulun toiminta.

Uutta piirrettä ja rakentamista Uotilan uudessa koulussa edustaa puun käyttö rakennusmateriaalina. Arkkitehti Leena Joki-Korpela sanoo suunnitelmana olevan hyödyntää massiivipuuta niin pitkälle kuin mahdollista.

Suunnittelijakunnan esityksenä on, että Uotilan koulukeskus rakennetaan Uotilanrinteen yläasteen ja lukion tontille, josta rakennukset on purettu pois. Leena Joki-Korpelan mukaan uuden koulun rakennuspinta-ala on noin 6 700 bruttoneliömetriä

Kaupungin rakennusorganisaatio on erikseen valmentautunut puurakentamista varten. Uotilan puukoulun rakennuttamisosaamisen kartuttamista varten Rauman tilapalvelut valittiin Motivan puurakentamisen vauhdittajaryhmään. Lisäksi Rauma on saanut ympäristöministeriön rahoitustukea puurakentamisen kehittämiseen.

Nanujärvelän uuden koulun sijoituspaikaksi esitetään käytöstä poistettujen, purkulistalla olevien Nanun alakoulun ja Aronahteen koulurakennusten tonttialuetta Nummen alueella. Arkkitehti Minna Linnala kertoo tarveselvityksessä päädytyn bruttoalaltaan 8 500–9 000 neliömetrin rakennuskokonaisuuteen.

Linnala kertoo alustavana suunnitelmana olevan rakentaa kivirakenteinen koulurakennus, jossa oppimisympäristö ja tilat ovat joustavasti muunneltavia sekä yhdistettäviä ja suljettavia tarpeen mukaan.