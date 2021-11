Perusturvan rokotusten ajanvarauspuhelimeen yhä 1000 puhelua päivässä – takaisinsoittopalvelu poissa käytöstä loppuviikon

Porin perusturvan ajanvarauspuhelimen ruuhkautuminen jatkuu yhä hankalana. Puhelimeen tulee päivittäin noin 1000 puhelua.

Perusturva aikoo purkaa syntynyttä ruuhkaa loppuviikon aikana. Tästä johtuen takaisinsoittopalvelu on poissa käytöstä loppuviikon ajan.

Korona- ja influenssarokotusten ajanvarauspuhelin on auki tällä viikolla kello 8–16. Tuona aikana vastataan kaikkiin puheluihin, joihin pystytään. Tämän jälkeen puretaan alkuviikon aikana jätettyjä takaisinsoittoja. Ensi viikolla takaisinsoitto on käytössä klo 8–12 ja ajanvarauspuhelin on auki kello 8–14.

Perusturva pyytää soittajia muistamaan, että takaisinsoittopyyntöjä ei tule jättää yhdestä numerosta kuin yksi. Ylimääräiset soitot eivät nopeuta palvelun saantia, vaan ruuhkauttavat entisestään.

Ajanvaraajia pyydetään lisäksi huomioimaan, että mikäli asia ei ole kiireellinen, niin soittamista tulisi lykätä. Esimerkki kiireettömästä ajanvarauksen tarpeesta on tilanne, jossa kolmas koronarokote on ajankohtainen joulukuun puolella.

Ruuhkatilanteen ennustetaan jatkuvan ensi viikkoon.

Influenssarokotuksesta lähestytään viestillä

Influenssarokotusten kohdalla ajanvaraus toimii periaatteella, jossa perusturva lähestyy tekstiviestillä niitä asiakkaita, jotka ovat sähköisesti ilmoittaneet halukkuutensa ottaa influenssarokote.

Tekstiviestejä lähetetään viikoittain marras-joulukuun aikana.

Mikäli asiakas on täyttänyt lomakkeen pori.fi-sivustolla, tulee odottaa ajanvarausluvan sisältämän tekstiviestin saapumista. Lomake pori.fi-sivustolla on yhä avoinna.