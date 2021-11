Ely-keskukselta myöntävä lausuma Vähä-Järviluodon pohjoispuolelle ja Iso-Järviluodon itärantaan rakennettavasta tieyhteydestä.

Järviluotoihin suunniteltu tiepenger on jo osaksi rakennettu lähelle Vähä-Järviluodon rantaa sekä saarten välille. Merimetsojen pesinnän merkittävä lisääntyminen vuonna 2019 on pysäyttänyt tiehankkeen.

Rauma

Rauman Satama saa rakentaa pysyvän pengertien Järviluotojen saarille, mutta ei Vähä-Järviluodon poikki vaan merimetsojen ja harmaahaikaroiden valloittaman saaren pohjoispuolitse.

Rauman Satama pyysi marraskuun alussa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely) lausuntoa pysyvän ajouran rakentamisesta Vähä-Järviluodon pohjoisreunalle ja Järviluodon itäreunalle.

Ely-keskus on 16. marraskuuta antanut asiasta myönteisen lausunnon, jonka mukaan ajouran rakentaminen ei ole luonnonsuojelulain rauhoitussäännösten vastainen.

– Saatu ratkaisu on odotettu. On hienoa, että ajouran rakentaminen on mahdollista. Noin kahdeksan metriä leveä ajoura mahdollistaa yhteyden ja kulkureitin Järviluotoon, Rauman Sataman toimitusjohtaja Janne Virta sanoo satamayhtiön tiedotteessa.

Suunniteltu ajoura kuvassa Vähä-Järviluodon pohjoispuolelta ja Iso Järviluodon eteläpuolelta vihreällä, punaisella jo rakennetut pengertien osat vesialueella,Vihreä ympyrä merikotkan pesimäpuu Iso Järviluodossa. Kuvalähde: Ely-keskus.

Ajoura rakennetaan lintujen pesimäajan ulkopuolella 1.8.–31.1. merimetson ja harmaahaikaran pesäpuita kaatamatta sekä rantaviivaa muokkaamatta. Rakennusaikataulussa on huomioitu myös Järviluodossa pesivä merikotka. Ajouraa voidaan siis käyttää rajoituksista johtuen 1.8.–31.1.

Lisäksi ely-keskuksen lausunnossa todetaan, että keskivedenkorkeuden yläpuolelle rakennettavasta ajourasta ei aiheudu vaikutuksia vesialueelle. Ajouran vaikutus vesiympäristöön tai maisemaan ei ole teollisuus- ja satama-alueella merkittävä.

Kumipyöräliikenteelle soveltuvaa ajouraa voidaan käyttää sataman laajennusalueeksi kaavoitetun Järviluodon tulevaisuuden valmistelu- ja maanrakennustöihin.

Rauman kaupungilla ja Rauman Satamalla on ennestään lainvoimainen vesitalouslupa tien rakentamisesta Vähä-Järviluodon kautta Iso-Järviluotoon, mutta luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen merimetsojen pesintöjen merkittävä lisääntyminen muutti lupatilanteen ja jäädytti suunnitellun tiehankkeen. Asia on valituskäsittelyssä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.