Vanhasta kunnantalosta joudutaan luopumaan korkeiden radonpitoisuuksien takia.

Loventa Oy, Lastensuojelulaitos Toivoniemi on muuttamassa Kullaalla. Laitos on tällä hetkellä vuokralla Ulvilan kaupungille Kullaan vanhan kunnantalon tiloissa. Laitoksen tilojen kohdalla on mitattu kohonneita radonpitoisuuksia. Porin terveysvalvonta on tietoinen rakennuksen radon-ongelmasta.