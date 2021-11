Tapahtumassa on nyt myös pelkästään yli 13-vuotiaille tarkoitettu alue.

Nuoret pääsevät tulevana viikonloppuna tutustumaan Porin seudun paikallisiin harrastusmahdollisuuksiin Karhuhallissa Nuori Pori harrastaa -tapahtumassa.

Perjantaina 19. marraskuuta halliin kutsutaan Porin yläkoululaiset koulupäivän aikana kello 9–15. Seitsemäsluokkalaisilla tapahtuma sisältyy koulupäivään.

Lauantaina 20. marraskuuta ovet ovat avoinna kaikille kello 14–18. Yli 13-vuotiaille on oma alue. Alueella on aktiviteettejä ja harrastustoimintoja, jotka on suunnattu yli 13-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille.

Tapahtuma täyttää kymmenen vuotta tänä vuonna. Tapahtuma on maksuton.

”Toimintapisteillä pääsee kokeilemaan monipuolisesti erilaisia harrastuksia ja tapahtuma tarjoaa myös mahdollisuuden löytää oman harrastusporukan”, toteaa tapahtuman koordinaattori, Porin kaupungin nuorisotyöntekijä Riikka Kataja.

Kiertämällä toimintapisteitä voi kerätä leimoja passiin, jonka palauttamalla osallistuu palkintoarvontaan.

Mukana on vuosittain noin 50 harrastustoimijaa.