Eurassa ehdotettiin pientä veroalea, mutta ehdotus kaatui äänestyksessä selvin numeroin

Euran tulo- ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ensi vuonna nykyisellä tasollaan. Asiasta päätti kunnanvaltuusto.

Jyri Sarin (ps) esitti kokouksessa jopa pientä veroalea. Ehdotuksen mukaan vakituisten asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti olisi laskettu 0,6:sta 0,55:een. Sarinin ehdotus kaatui äänestyksessä äänin 29–6.

Euran tuloveroprosentti on ensi vuonna tämän vuoden tapaan 21. Kiinteistöveroprosentti on vakituisissa asuinrakennuksissa 0,6, muissa asuinrakennuksissa 1,1, rakentamattomissa rakennuspaikoissa 3,0 ja voimalaitoksissa 3,1. Yleinen kiinteistövero on 1,1 prosenttia, ja yleishyödylliset yhteisöt on vapautettu kiinteistöverosta.