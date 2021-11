Samassa jutussa kymmenen ja yhdentoista vuoden tuomiot sai kaksi muutakin tekijää.

Rauma, Helsinki

Raumalaismies on tuomittu kymmeneksi vuodeksi vankeuteen laajassa Tampereen tullin tutkimassa nettihuumejutussa. Helsingin käräjäoikeus käsitteli jutun aiemmin tänä vuonna ja antoi perjantaina tuomiot.

Käräjäoikeuden mukaan 44-vuotias raumalainen Tero Tapani Aho (s. 1977) on internetin salatussa Tor-verkossa toimineilla Silkkitie- ja Sipulimarket-myyntisivustoilla myynyt huomattavan suuria määriä erilaisia hormonivalmisteita sekä erittäin vaarallisia huumausaineita.

Hänen syykseen luettiin törkeä huumausainerikos, kolmetoista huumausainerikosta, kaksi törkeää dopingrikosta ja lääkerikos. Rikokset tapahtuivat vuosina 2014–2020.

Tero Aho tuomittiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamaa hyötyä kaiken kaikkiaan 508 779 euroa.

Häneltä on takavarikoitu bitcoin-virtuaalivaluuttaa, jonka käräjäoikeus tuomitsi menetettäväksi valtiolle. Takavarikoidun määrän euromääräinen arvo on perjantain vaihtokurssilla noin 26 700 euroa.

Aho oli esitutkinnassa selvitetyn mukaan siirtänyt bitcoineja Coinmotion.com-palvelun kautta euroiksi muutettuna pankkitililleen lähes 100 000 eurolla ja vastaanottanut Cryptopay.me-palvelussa olevalle asiakastililleen 95 000 euroa.

Aho on ollut tutkintavankeudessa viime vuoden lokakuun 21. päivästä alkaen. Käräjäoikeus määräsi hänet edelleen pidettäväksi vangittuna ja passitettavaksi Turun vankilaan rangaistusta suorittamaan.

Aho käytti myyjäprofiileja nimillä Boom!, Hagman, Herbamedicus2-, Horsepower ja Länsimetro. Hän toimitti tuotteensa ostajille postitse.

Huumausainerikoksissa oli kyse siitä, että Aho oli myyntitarkoituksessa pitkän ajan kuluessa tilannut sekä kotimaasta että ulkomailta lukuisilla eri kerroilla kerrallaan pienehköjä määriä amfetamiinia, yhteensä muutamia satoja grammoja. Samaan aikaan hän kauppasi yhteensä 2 618 käyttöjaksoa hormonivalmisteita.

Huomattavan suurena määränä dopingainetta pidetään jo 10 käyttöjaksoa eli kymmenelle henkilölle muutaman kuukauden käyttöön riittävää määrää.

Kesäkuussa 2020 Aho oli noutanut Helsingin Viikistä maastokätköistä kilon amfetamiinia, kilon MDMA:ta ja 1 000 ekstaasitablettia sekä kuljettanut ne Raumalle.

Myöhemmin elo-syyskuussa Aho hankki lisäksi kolme kiloa amfetamiinia, 200 grammaa kokaiinia ja 1 000 ekstaasitablettia.

Ahon vuokraamasta omakotitalosta Syvärauman Purjehtijankadulta takavarikoitiin viime vuoden lokakuussa 863,6 grammaa 52-53-prosenttista amfetamiinia, 233,5 grammaa 94-prosenttista MDMA:ta, 631 ekstaasitablettia ja 56 grammaa 92-94-prosenttista kokaiinia, eli pitoisuudeltaan selvästi tavanomaista vahvempia huumausaineita. Ne olivat piilotettuina saunan kiukaaseen ja niistä osa oli valmiiksi myyntipakkauksiin pakattuina.

Tero Ahon asunnolta takavarikoiduista tietokoneista löytyi todisteita huumekaupan pyörittämisestä. Hänen pankkitililtään oli maksettu huomattavan paljon postimaksuja.

Aholta parikymmentä grammaa amfetamiinia ja muutamia kymmeniä ekstaasitabletteja ostanut 31-vuotias raumalaismies (s. 1990) sai kahdesta huumausainerikoksesta 8 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen.

Mies myi hankkimansa huumausaineet eteenpäin. Hänet tuomittiin menettämään valtiolle rikoshyötyä runsaat 3 000 euroa.

Miesten telepäätelaitteista löytyi keskusteluketju, jossa he olivat suunnitelleet Rauman alueen amfetamiinimarkkinoiden haltuunottoa. Toisaalta viesteistä kävi ilmi, että miehet pelkäsivät huumekaupan kasvattamisen johtavan rikollisen toiminnan paljastumiseen: "Tasainen tahti on parempi kuin se et yhtäkkii hirvee mälli ja alkaa kytätkin innostuu et mitäs tää on."

Jutussa tuomittiin muun muassa törkeistä huumausainerikoksista myös lahtelainen Jussi Sakari Nyman, 25, yhdeksitoista vuodeksi ja vantaalainen Henry Mikael Vahlbäck, 32, kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Helsingin hovioikeus on jo aiemmin tuominnut Nymanin samankaltaisista, vuonna 2017 tehdyistä rikoksista 3 vuoden 4 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Nymanilta ja Vahlbäckiltä on takavarikoitu käteistä rahaa ja bitcoineja lähes 70 000 euron arvosta. Lisäksi takavarikossa on BMW-merkkinen henkilöauto. Joukon selvästi suurimman rikoshyödyn kääri Nyman, joka tuomittiin menettämään valtiolle yhteensä yli 956 000 euroa.

Nymanin katsottiin käsitelleen 55 kiloa amfetamiinia, 8 kiloa MDMA:ta, 40 000 ekstaasitablettia, 4 kiloa ekstaasijauhetta ja 170 grammaa heroiinia.

Syyttäjä vaati Aholle, Nymanille ja Vahlbäckille 13 vuoden pituisia vankeusrangaistuksia. Kolmikko teki rikoksia sekä itsenäisesti että keskenään yhteistyössä.

Tulli kertoi viime vuoden joulukuussa takavarikoineensa Sipulimarketin verkkopalvelimen ja sen sisällön kokonaisuudessaan. Silkkitie suljettiin viranomaisoperaatiolla jo keväällä 2019.

Juttu käsiteltiin käräjäoikeudessa erittäin poikkeuksellisesti kahteen kertaan. Ensimmäisen, maaliskuussa juttua puineen kokoonpanon puheenjohtajana toiminut käräjätuomari ei useista lykkäyksistä huolimattakaan saanut jutturuuhkan aiheuttaman työuupumuksen vuoksi tuomiota kirjoitettua kohtuullisessa ajassa.

Käräjäoikeuden laamanni määräsikin lopulta elokuussa jutun kokonaan uudelleen käsiteltäväksi eri kokoonpanolla.