Koronavirus

Sairaalaan on joutunut tällä viikolla alle 40-vuotiaita rokottamattomia – Katso täältä Satakunnan koronatilanne juuri nyt

Satasairaalan päivystys on ajoittain ruuhkautunut koronavarotoimien takia.

Satasairaalan päivystysosasto on jouduttu vapauttamaan koronapotilaiden hoitoon. Maakunta on edelleen leviämisvaiheessa.

Keräsimme jälleen olennaiset tiedot maakunnan koronatilanteesta viimeisen viikon ajalta (5.11.–12.11.). Satakunnan alueellinen tartuntatautien työryhmä (ATTR) kokoontui perjantaina.

Mikä on Satakunnan koronatilanne juuri nyt?

Satakunta on edelleen leviämisvaiheessa.

Hallitus päätti torstaina, että Suomessa otetaan 15. marraskuuta käyttöön uudet kriteerit ja nimitykset koronatilanteen kuvaamiseksi. Satakunta täyttää myös uusien ohjeistuksien määritelmän leviämisalueesta.

Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon kuormitus on lisääntynyt ja Porin perusturvan vuodeosastoilla on ollut vaikea tilanne. Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa edelleen erittäin tehokkaasti.

Satakunnan rokotuskattavuus on yhä hieman jäljessä Suomen keskitasosta. Alhaisimmat rokotekattavuudet ovat alle 35-vuotiaiden ikäryhmissä.

Mikä on sairaaloiden ja terveyskeskusten tilanne?

Satasairaalassa on tällä hetkellä vuodeosastohoidossa kuusi koronapotilasta ja tehohoidossa yksi koronapotilas. Viikon huipputilanteessa Satasairaalassa oli yhtä aikaa hoidossa 13 koronapotilasta.

Satasairaalan päivystysosasto on jouduttu vapauttamaan koronapotilaiden hoitoon, ja päivystys on ollut ajoittain ruuhkautunut varotoimien takia.

Paljonko tartuntoja on ollut ja mistä niitä tulee?

Viime viikolla todettiin 145 uutta tapausta. 41 prosenttia niistä todettiin samasta taloudesta. Muita tartunnanlähteitä olivat työpaikat ja ystäväpiiri.

Harrastustoiminnassa tai ravintolassa tulleita tartuntoja ei todettu yhtään viime viikolla.

Yksi tartunta todettiin yläkoulussa.

Onko viikon aikana ollut joukkoaltistumisia?

Jääkiekko-ottelussa on voinut altistua koronalle viime lauantaina 6.11. Koronapositiivinen henkilö oli Ässät–SaiPa-ottelussa Isomäki-areenassa. Katsoja on istunut rivillä 6 K18-alueella ensimmäisen erän. Toisessa ja kolmannessa erässä hän ollut ravintolan tiloissa.

Porin Promenadin elokuvateatterissa on voinut altistua koronavirukselle maanantaina 8. marraskuuta Venom-elokuvassa salissa 4 kello 20.30 näytöksessä. Koronaan sairastunut istui rivillä 5.

Ovatko epidemiat hoivakodeissa ja terveydenhuollossa talttuneet?

Porin perusturva tiedotti, että Noormarkun terveyskeskuksen vuodeosastolla ja kotiin kuntoutusyksikössä sekä Ulvilan terveyskeskuksen vuodeosastolla ollaan menossa vähitellen parempaan suuntaan, vaikka tilanne ei vielä ole täysin ohi.

ATTR taas kertoi perjantaina, että perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosastoilla oli yhteensä 21 koronaviruksen takia eristyksessä hoidettavaa potilasta ja lisäksi 10 potilasta, joilta eristys oli hiljattain purettu.

Ensi viikon aikana eristykset vähitellen purkautuvat, ja mikäli uusia epidemioita ei synny iäkkäiden hoitolaitoksissa tai terveyskeskusten vuodeosastoilla, odotetaan osastokuormituksen perusterveydenhuollossa selvästi helpottavan.

Montako henkilöä koronaan on tähän mennessä kuollut Satakunnassa?

Koronakuolemia on tullut viikon aikana 10 lisää. Niitä on nyt ollut epidemian aikana yhteensä 44, joista 30 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

Ketkä joutuvat nyt sairaalaan koronan vuoksi?

Aiemmasta poiketen kuluvalla viikolla yli puolet potilaista on ollut alle 40-vuotiaita ja täysin rokottamattomia. Osalla heistä on jokin riskitekijä, kuten ylipaino, raskaus tai astma, mutta osa on aivan perusterveitä.

Lähes puolet on ollut yli 75-vuotiaita hauraita potilaita, jotka ovat saaneet kaksi rokotusta yleensä noin 5 kuukautta sitten.

Ovatko ravintolarajoitukset tai muut suositukset muuttuneet Satakunnassa?

Eivät, edelleen on voimassa maskisuositus. Lisäksi ravintolat voivat käyttää koronapassia toiminnassaan ja välttyä sen avulla rajoituksilta. Jotta koronapassi parantaisi turvallisuutta ja vähentäisi tartuntojen riskiä ravintolassa, ATTR suosittelee, että sitä käytettäisiin koko ravintolan aukiolon ajan.

