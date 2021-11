Palkkatasoa nostavat kaupungin toimialajohtajien virkapalkat, jotka ovat kunnanjohtajien palkkaluokissa.

Kaupunginjohtajan palkkauksessa jatketaan Raumalla varsin kilpailukykyisellä linjalla. Kaupunginhallituksen käsittelyssä ja hyväksyttävänä on ensi viikon kokouksessa virkaan valitun Esko Poikelan johtajasopimusesitys, jonka mukaan aloituspalkkana on 12 500 euroa kuukaudessa. Luontaisetuna on puhelin, mutta ei autoetua, eikä muita etuja.