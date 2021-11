Akkutehdasta Vaasaan suunnitellut britti­yhtiö aikoo luopua akku­materiaali­liike­toiminnastaan – Nornickel Ylelle: Harjavallassa on yhä meidän tärkein hankkeemme

Brittiyhtiön tavoite on myydä akku­materiaali­liike­toimintansa joko kokonaan tai osissa. Nornickel Harjavallan piti toimittaa tehtaalle tarvittavat nikkelit.

Havainnekuva GigaVaasa-alueesta, jonne Johnson Mattheyn on ollut tarkoitus rakentaa akkutehdas.

Brittiläinen kemianyhtiö Johnson Matthey kertoi torstaina, että se aikoo luopua akku­materiaali­liiketoiminnastaan. Ilmoituksella on vaikutuksia myös Suomessa, sillä yhtiö on suunnitellut rakentavansa akkumateriaalitehtaan Vaasaan.

Johnson Matthey sanoi tiedotteessaan, että akkumateriaali­liike­toiminnan mahdolliset tuotot eivät ole riittäviä jatkoinvestointien perustelemiseksi.

Yhtiön tavoite on myydä akkumateriaali­liike­toimintansa joko kokonaan tai osissa.

Johnson Matthey ja Vaasan kaupunki tekivät akkumateriaalitehtaasta aiesopimuksen viime huhtikuussa. Hankkeessa on mukana myös valtion sijoitusyhtiö Suomen Malmijalostus.

Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen kertoo, että brittiyhtiön ilmoitus oli yllätys. Hän haluaa korostaa, että päätös ei koske vain Vaasan hanketta, vaan yhtiön akkumateriaali­liike­toimintaa kokonaisuudessaan.

”Suomen houkuttelevuuteen tämä ratkaisu ei viittaa, vaan tämä on heiltä ihan globaali ratkaisu.”

Myös Hietasen mukaan vielä on liian aikaista sanoa, mitä Johnson Mattheyn päätös tarkoittaa Vaasan hankkeelle. Brittiyhtiöllä on jokseenkin vastaava akkumateriaali­tehdashanke myös Puolassa. Hietasen mukaan Puolan tehdasta ollaan jo rakentamassa, eli se on pidemmällä kuin Vaasaan suunnitteilla oleva tehdas.

”Molempien hankkeiden jatko riippuu varmasti siitä, minkälainen toimija tämän liiketoiminnan hankkii. Nyt on liian aikaista sanoa, onko tämä hyvä vai huono uutinen Vaasan kannalta”, Hietanen arvioi.

Hietanen näkee Vaasan akkutehdashankkeen jatkolle kaksi vaihtoehtoa.

Ensimmäisessä joku ostaa Johnson Mattheyn akkumateriaali­liike­toiminnan ja jatkaa hankkeita jossain muodossa.

Toinen vaihtoehto on, että ostajaa liiketoiminnalle ei löydy, mutta tehtaan tontille Vaasaan tulee aivan toinen toimija.

Kolmaskin vaihtoehto toki on. Miten luottavainen Hietanen on, että Vaasaan ylipäänsä nousee vielä akkumateriaalitehdas?

”Tämän arvoketjun hankkeet jatkuvat ehdottomasti Vaasassa. Jos ajatellaan juuri sitä korvaavaa tonttia, niin olen aika luottavainen, että sinne tulee joka tapauksessa uusia hankkeita.”

Vaarantaako Johnson Mattheyn ilmoitus paljon puhutun Suomen akkuklusterin?

”Ei missään nimessä. Tämä on totta kai harmillista, mutta suomalainen tekeminen ei ole yhden projektin varassa.”

Satakuntaan päätös vaikuttaa siinä mielessä, että Nornickel Harjavallan piti toimittaa tehtaalle tarvittavat nikkelit.

YLE Porin haastattelema Nornickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi uskoo, että nikkelille riittää kysyntää brittiyhtiön päätöksestä huolimatta. Suomi pysyy Hautojärven mukaan houkuttelevana investointikohteena.

– Uskon, että nikkelin ja koboltin kysyntä Suomessa jatkaa voimakasta kasvuaan. Korostan myös, että Suomen suurin akkumateriaalitehdashanke on käynnissä Harjavallassa. Se on meidän kannalta tärkein hanke.